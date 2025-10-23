Querétaro supera 1-0 a Chivas, que ve rota una racha triunfal de 4 duelos

Con gol tempranero de Alí Ávila, Querétaro venció 1-0 a Guadalajara; Tigres ganó 2-1 en Pachuca con anotaciones de Brunetta y Lainez, logrando su primer triunfo ahí desde 2014

Chivas pierde la racha de triunfos tras caer ante Gallos Blancos en la jornada 14. [X]

Chivas pierde la racha de triunfos tras caer ante Gallos Blancos en la jornada 14. [X]

QUERÉTARO, México.- Un gol de vestidor de Alí Ávila bastó para que el anfitrión Querétaro superara el miércoles 1-0 a Chivas, que vio concluida una racha de cuatro triunfos en el torneo Apertura de la Liga MX.

Ávila abrió el marcador apenas en el segundo minuto, luego de la recuperación del esférico en el medio campo, lo que dio origen a un veloz contragolpe, que rechazó el arquero Raúl Rangel a la zona donde el delantero remató a las redes.

Chivas tuvo desde ese momento el dominio del partido, en el que realizó hasta 22 remates; sin embargo, no fue capaz de marcar el tanto de la igualada.

Al final el “Rebaño sagrado” terminó con diez elementos después de la expulsión de Richard Ledezma durante el séptimo minuto del descuento.

Guadalajara vio el final de una racha de cuatro victorias para quedarse en la 8va posición con 20 unidades.

La victoria reanima las opciones de Querétaro por pelear por uno de los espacios para el repechaje al ubicarse 12do con 14 unidades.

Tigres acaba larga racha sin triunfo en Pachuca

Juan Brunetta (59) y Diego Lainez (78) hicieron las dianas con las que Tigres sacó una victoria de 2-1 a domicilio del campo de Pachuca, su primera victoria en ese campo desde 2014.

El conjunto de la UANL llegó a 29 unidades para ubicarse en 4to sitio, uno menos con relación al sublíder América y el tercer lugar Cruz Azul. Toluca marcha primero con 31, pero con su duelo de la jornada pendiente.

Kennedy igualó momentáneamente por Tuzos a los 77. El conjunto de Pachuca se ubica provisionalmente en la 7ma posición con 21 puntos.

El partido tuvo tres expulsados, Eduardo Gabriel (90) y Oussama Idrissi (90+11) por Pachuca y Marco Farfán (85) por Tigres.

La jornada continuará esta noche con otros tres partidos entre Atlas vs. León, Tijuana vs. Toluca y Pumas vs. San Luis.