Matamos al gordo… arregla esto, soy famoso.- Palazuelos

CIUDAD DE MÉXICO.-El 5 de octubre de 2001, en la entrada de las oficinas de la empresa Coemsa, Roberto Palazuelos disparó su pistola calibre .380 en contra de un sujeto que lo había encañonado y que pretendía asaltar en el lugar.

Según su propio dicho lo mató en medio de una balacera. Otro cómplice del asaltante huyó herido, pero metros adelante falleció. Los hechos ocurrieron pasadas las diez de la mañana de un viernes en la Colonia San Miguel Chapultepec.

‘Cuando estamos tocando abren la puerta; nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pistolita .22, un gordote. Con mi conocimiento jurídico dije: ‘este güey ya le jaló. Trae pólvora. Si me lo chingo es legítima defensa’. Se armó una balacera; matamos a dos cabrones. Matamos al gordo, matamos a otro’, dijo Palazuelos a Yordi Rosado en una entrevista 19 años después.

Y recuerda que al dueño de Coemsa, al que identifica como ‘Scarface’, le pidió ayuda. ‘Arregla esto. Soy famoso; me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón’.

El relato oficial de entonces responsabilizó del homicidio a ‘Rogelio R’, vigilante de 26 años quien fue llevado a la agencia 30 del MP, para que rindiera su declaración.

Palazuelos se retiró en un Mercedes Benz color negro, según consta en la nota de REFORMA publicada entonces sobre el incidente.

Uno de los muertos quedó tendido en la banqueta; portaba una camisola azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

‘Se me ocurre irme. Me voy a mi casa en Tepoztlán, ahí ni quien me encuentre’, recordó Palazuelos. Después, Nancy Rotman, su representante, le llamó por teléfono y le dijo que la Policía lo buscaba por homicidio. ‘¡Entrégate!’, le suplicó.

Palazuelos cuenta que acudió al MP con el comandante Pedro Hernández Callejas.

‘Me hacen la prueba. Estaba lleno de pólvora. (El comandante le dice) ‘Ya trae un problema muy grave». Palazuelos le respondió: ‘¿Por qué problema grave? Fue legítima defensa. Tengo portación de arma.’

‘Ya viste quién firma, el Secretario de la Defensa, papá’.

Y lo dejaron ir.