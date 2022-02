Causa Bad Bunny locura; anuncian segundo show en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.-Con un ensordecedor grito los fans regios de Bad Bunny recibieron la noticia de una segunda fecha en Monterrey para el 4 de diciembre.

El rumor había iniciado unas horas antes, pero se esperaron a vender casi todos los boletos para del concierto del 3 de diciembre para hacer oficial el anuncio del siguiente show.

‘A huevo cab… segunda fecha’, gritó efusivamente un admirador del astro urbano.

Con esto, el intérprete boricua se presentará dos noches seguidas en el Estadio BBVA.

‘Ya dijeron que no hay boletos de 9 (mil), que se formen como estaba para empezar con la venta del show del 4’, se escuchó en la fila.

Con cantos de los éxitos más conocidos de Bad Bunny los fans celebraron la buena noticia.

Y la venta en línea es todo un caos

Quienes decidieron comprar en línea sus boletos también cayeron en la desesperación y en el caos por el tiempo de espera para realizar la transacción, otros más se desesperaron y salieron de la página.

‘Tengo dos horas y media esperando mi compra en línea, y después de todo este tiempo ¡estoy en mi turno! ¡Ay, nooo!, ¡sólo hay de 9 mil 150 pesos!, el más caro y sólo hay ocho lugares’, expresó Mariana Hernández, emocionada y después decepcionada.

‘Ya me está arrojando uno de 3 mil 200, sííí, sí, no me dice nada, ¡ay yo creo que no se pudo!. ¡Yaaa, lo tengo!, Dos quincenas, ni modo’, añadió una fan, quien es vendedora de accesorios de celulares.

Otros admiradores del artista urbano corrieron con mejor suerte, pues hicieron menos tiempo de espera al adquirir las entradas del show en el Estadio BBVA.

‘En menos de 50 minutos yo ya tenía mi boleto’, dijo Juan Ocañas.

‘Lo que me llamó la atención es que yo conectándome desde las 9:00 de la mañana era el 17 mil 400 en la fila, y un amigo que se conectó más tarde estaba en el lugar 10 mil de la fila (en línea), que avanzó muy rápido y cuando yo compré mi boleto todavía había muchos, pero la plataforma no me dejó comprar dos entradas en la misma sección. ‘

‘Cuando salí de mi compra decía en la página que había 320 mil personas en espera’, añadió Ocañas.