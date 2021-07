Mascotas padecen la ‘nueva normalidad’

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, hubo familias que convivieron como nunca antes con sus animales de compañía, los conocieron más y fortalecieron lazos.

Pero, también, hubo otras en las que estos salieron más afectados que beneficiados, cuenta Yunnuén Barrera, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM.

“Los dueños empezaron a notar cuál era su comportamiento, que se rascaban o ladraban mucho. Hubo quienes se enojaban o frustraban y ellos recibían regaños y castigos. Por ejemplo, los animales nerviosos incrementaron sus problemas”, dice la profesora de Etología.

“En el caso de los gatos, estos son animales mucho más independientes y el que estuviéramos todo el tiempo en casa y buscáramos tener contacto físico con ellos, como abrazarlos, incrementó los niveles de ansiedad, y que ya no tenían lugares en dónde esconderse”.

Otro problema que detectan los especialistas es la generación de un hiperapego, que puede detonar ansiedad por separación, cuenta Claudia Edwards, directora de Programas en Humane Society International (HSI) México.

“Hay ejemplos que indican que debemos preocuparnos: vamos a cualquier habitación y el perro nos sigue; busca todo el tiempo el contacto físico, te toca con la patita o, aunque sea, con la punta de la cola; o él va a hacer algo y voltea antes para verte”, explica.

“También ocurre que, si te vas, orina fuera del lugar regular o destruye cosas. En los gatos también puede pasar lo denominado como ‘congelamiento’, que es cuando dejan de hacer su vida para estar al pendiente de que regrese su dueño, o se arrancan el pelo o comen telas”.

Alejandro Pérez Castañeda, etólogo clínico, alerta sobre el surgimiento de los llamados “pandemic puppies”.

“Son cachorros que no convivieron con personas o con otros perros, no fueron al parque y no conocen lo que hay afuera en el mundo: no se saben relacionar, ya sea porque tienen fobia social o hasta experimentan agresividad, también motivada por el miedo”, comenta Pérez.

En cualquier caso, el fundador de EtoVet indica que es importante consultar a un especialista en conducta animal; idealmente, de forma preventiva y sin esperar a que aparezcan focos rojos.

“Ha sido un año y medio en el que ha habido un cambio constante en los diagnósticos y la búsqueda de la atención”, narra.

“En el 2020, empezamos a ver problemas relacionados con situaciones cotidianas, como que un animal se lame mucho su pata; luego hubo quienes trabajaban asuntos que venían de tiempo atrás, como agresión; y hoy observamos que hay muchos ‘cachorros pandémicos'”.

Prepáralos para tu partida

Si se acerca tu desconfinamiento, sigue estos tips:

+ Terapia de independencia: si cada que se te acerca lo acaricias, evítalo. Pero, si está tranquilo, prémialo; aprenderá a relajarse.

+ Al estar en casa, ve a otra habitación para que esté solo, ignóralo y déjalo con sus juguetes. Ve aumentando esos lapsos de tiempo.

+ En gatos, antes de salir, deja plano su arenero y pon una marca en el lugar donde va su comida; para saber si detuvo su actividad en tu ausencia.

+ Mantén los horarios en los que lo alimentas, destina tiempo de calidad en jugar y siempre hagan paseos cortos.

Humanos, los beneficiados

Estas son algunas de las ventajas de tener mascota, que se intensificaron recientemente:

+ A personas con depresión o ansiedad se les recomienda tener un perro o gato.

+ Otorgan un sentido de responsabilidad y con ellos nos sentimos más seguros y tranquilos.

+ Ayudan a que se secreten endorfinas y serotonina; fomentan el bienestar.

+ Son aliados para disminuir los niveles de estrés que experimentamos.

+ En pleno aislamiento, hicieron posible socializar con alguien del entorno inmediato.

+ Estudios indican que los gatos disminuyen el riesgo de un problema cardiaco.