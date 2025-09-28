Más de 60 familias se registran al programa ‘Bloquera Comunitaria’ del IMVISU

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 60 familias ya se registraron en el programa de “Bloquera Comunitaria” con el objetivo de mejorar su calidad de vida y beneficiarse con el acceso a materiales de construcción a bajo costo por parte del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) de Nuevo Laredo.
La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, explicó que el programa comunitario permitirá a los ciudadanos adquirir bloques hasta un 30% más baratos, además de brindarles estudios socioeconómicos, asesoría técnica para ampliaciones de vivienda, construcción de bardas y apoyo en permisos de construcción, sin costo adicional.
“Con este programa estamos apoyando directamente a las familias que más lo necesitan, porque sabemos que contar con una vivienda digna fortalece el patrimonio y da seguridad a los hogares de Nuevo Laredo. La Bloquera Comunitaria permitirá que las familias accedan a materiales de construcción hasta un 30% más baratos, además de recibir asesoría técnica y apoyo en trámites sin costo”, afirmó.
Por otra parte, el programa de materiales continúa con gran aceptación. Hasta el momento 60 personas ya están registradas para recibir paquetes de 400 bloques, suficientes para edificar un cuarto de 3×3 metros.
La producción local alcanzará alrededor de dos paquetes diarios, es decir, unos 800 bloques, gracias a la maquinaria que será instalada y para la cual el personal recibirá capacitación especializada.
Este programa ofrece soluciones accesibles y sustentables a las familias de Nuevo Laredo para consolidar su patrimonio.
Para mayor información, pueden acercarse a las oficinas del IMVISU, ubicadas en Héroe de Nacataz #2621 a un costado del Centro Cívico en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde o llamando al 867-711-3503.