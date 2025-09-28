Invitan a emprendedores a la Feria de Proveedores OXXO 2025 en Nuevo Laredo

El evento está dirigido a productores, empresarios y emprendedores que deseen ampliar su mercado y consolidar sus productos en nuevos puntos de venta. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo hace un llamado a los emprendedores y empresarios locales para que participen en la Feria de Proveedores OXXO 2025, que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, a partir de las 11:30 de la mañana.

Este evento representa una gran oportunidad de vinculación con la cadena comercial OXXO, donde los asistentes podrán conocer de primera mano los procesos y requisitos para convertirse en proveedores de esta importante empresa con presencia en todo el país.

La feria contará con la presencia de ejecutivos de OXXO, así como representantes de la Secretaría de Economía del Estado, el programa Hecho en Tamaulipas y Fondo Tamaulipas, quienes brindarán asesoría y acompañamiento a los participantes.

El acceso será a partir de las 11:15 de la mañana y está dirigido a productores, empresarios y emprendedores que deseen ampliar su mercado y consolidar sus productos en nuevos puntos de venta.

Con esta feria, Nuevo Laredo reafirma su compromiso con el impulso al emprendimiento y el fortalecimiento económico local, ofreciendo a los negocios de la región una plataforma para crecer y posicionarse en una de las cadenas más importantes de México.