‘Martes de mercado’: Siguen escalando precios del chile y limón

El tomate también subió su precio a 14 pesos por kilo esta semana, cuando costaba 12 pesos

En el 'martes de mercado' hubo más aumentos que descuentos. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el limón sube su precio, por quinta semana consecutiva, al ofertarse en 50 pesos el kilogramo, cuando valía 48 pesos.

Con este nuevo incremento, el cítrico ha elevado su valor 20 pesos, pues a mediados de julio valía 30 pesos el kilo.

Mientras que otro de los productos que en esta semana sube el costo, es el chile serrano, al venderse en 60 pesos el kilogramo, cuando valía 48 pesos.

Este producto ha subido de valor 32 pesos en solo dos semanas, pues hace 15 días valía 28 pesos el kilo.

El tomate también subió su precio a 14 pesos por kilo esta semana, cuando costaba 12 pesos. La papa morena mantiene su precio a 16 pesos por kilo, mientras que la papa blanca mantiene su precio a 54 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla que baja su precio de 25 a 24 pesos el kilo; mientras que el aguacate sigue a la baja al venderse en 77 pesos el kilo cuando valía 80 pesos; el chile jalapeño mantiene el precio a 22 pesos por kilo.

La papaya sigue esta semana con el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña mantiene su precio a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas, no baja en su valor, oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.