Marsella vence al Metz y lidera la liga francesa por diferencia de goles

Con goles de Paixão y O’Riley, el Marsella logró su cuarta victoria consecutiva y superó por diferencia de goles al PSG y al Lyon

AP

PARÍS.- Marsella venció el sábado 3-0 al colista Metz para sumar su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 y colocarse en la cima por diferencia de goles sobre el Paris Saint-Germain y el Lyon.

El extremo de Marsella, Igor Paixão, encontró la red a los 51 minutos con un disparo desviado tras un pase del joven de 18 años Robinio Vaz.

Paixão anotó dos goles bien ejecutados el martes en una victoria 4-0 contra el Ajax en la Liga de Campeones. El brasileño está encontrando su forma después de unirse desde el Feyenoord en un acuerdo que podría ascender a 35 millones de euros (40,6 millones de dólares).

El centrocampista danés Matt O’Riley hizo el 2-0 al 69 con asistencia del delantero Amine Gouiri, quien luego intercambió pases con O’Riley para el tercer gol.

El equipo del entrenador italiano Roberto De Zerbi finalmente está funcionando en ambos extremos, con 10 goles anotados y solo uno encajado en los últimos cuatro partidos.

“Estoy muy feliz porque este es el tipo de partidos que perdíamos el año pasado. Hemos madurado y el equipo es mucho más fuerte”, dijo el italiano. “Este es mi mejor momento desde que estoy en el Marsella, pero es precisamente cuando las cosas van bien que hay que mantenerse alerta”.

El partido se detuvo por unos minutos cerca del final debido a problemas con el público. Los jugadores de Metz y Marsella se acercaron para calmar a los aficionados mientras el árbitro Clément Turpin esperaba que la situación se calmara.

Metz aún no ha ganado después de siete partidos.

Otros resultados
El senegalés Abdallah Sima anotó de cabeza tras un saque de esquina a los seis minutos del tiempo de descuento para que el Lens venciera 2-1 al Auxerre y ascender al cuarto puesto.

El delantero francés Odsonne Édouard adelantó al Lens en los primeros minutos, antes de que el defensa chileno Francisco Sierralta igualara a la hora de partido.

El portero portugués Anthony Lopes, del Nantes, realizó varias paradas para que su equipo empatara 0-0 en casa del Brest.

El domingo, el PSG, afectado por lesiones, enfrenta a Lille y Lyon recibe al Tolosa.

