Jackson Chourio brilla con tres hits antes de lesionarse en triunfo cervecero

El venezolano impulsó tres carreras en las dos primeras entradas del juego 1 ante Cachorros, pero salió con molestias en el tendón de la corva

El venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee batea un sencillo remolcador en la segunda entrada del juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Cachorros de Chicao el sábado 4 de octubre del 2025. (AP Foto/Morry Gash)

El venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee batea un sencillo remolcador en la segunda entrada del juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Cachorros de Chicao el sábado 4 de octubre del 2025. (AP Foto/Morry Gash)

MILWAUKEE.- El venezolano Jackson Chourio se fue de 3-3 y remolcó tres carreras en las dos primeras entradas antes de salir con una lesión en el tendón de la corva en la victoria el sábado 9-3 de los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago en el primer partido de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Chourio se convirtió en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada. Sin embargo, su disponibilidad para el juego 2 del lunes en la serie al mejor de cinco es incierta.

El pelotero venezolano se perdió un mes de la temporada regular por una distensión en el tendón de la corva derecha, salió con rigidez en ese tendón después de vencer un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas.

Eso fue prácticamente lo único que salió mal para los Cerveceros, quienes tomaron una ventaja de 9-1 en las dos primeras entradas en un enfrentamiento de rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Freddy Peralta de Milwaukee trabajó cinco episodios y dos tercios, y las únicas carreras que permitió fueron jonrones a Michael Busch e Ian Happ. Nico Hoerner añadió un cuadrangular solitario contra Jared Koenig en la octava entrada.

Los nueve ponches de Peralta empataron el récord de los Cerveceros para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

Los juegos entre Cerveceros y Cachorros en Milwaukee generalmente tienen multitudes divididas debido a su cercanía con Chicago, pero ese no fue el caso el sábado. La gran mayoría de los espectadores eran fanáticos de los Cerveceros agitando toallas amarillas y abucheando al manager de los Cachorros, Craig Counsell.

Counsell creció en el área de Milwaukee y es el manager más ganador en la historia de los Cerveceros, pero se fue a Chicago después de la temporada 2023.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-3 con una anotada y tres remolcadas, William Contreras de 5-2 con dos anotadas y una empujada.