Mark Sánchez enfrenta un cargo grave tras altercado en Indianápolis

El exquaterback fue hospitalizado tras una disputa por estacionamiento que terminó en violencia. Enfrenta cargos que podrían derivar en hasta seis años de prisión

Foto del 5 de diciembre del 2021, Mark Sanchez camina en el campo antes del juego de los Rams de Los Ángeles ante los Jaguars de Jacksonville. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)

INDIANÁPOLIS.- Mark Sánchez, el ex quaterback de la NFL, ahora enfrenta un cargo de delito grave por agresión debido a lo que las autoridades dijeron el lunes fue una pelea por una disputa de estacionamiento, además de los cargos menores que el analista de Fox Sports ya enfrentaba por el incidente del fin de semana en Indianápolis.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció el nuevo cargo de agresión que involucra lesiones corporales graves, lo que conlleva una posible sentencia de uno a seis años de prisión, durante una conferencia de prensa con el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey. Mears dijo que la investigación está en curso y que se podrían presentar cargos adicionales.

“Literalmente estamos hablando de personas peleando por un espacio de estacionamiento y/o una disputa sobre dónde están estacionando, y resultó en que alguien recibiera lesiones increíblemente significativas”, dijo el fiscal a los periodistas.

Una declaración jurada de la policía alega que Sánchez, de 38 años, con olor a alcohol, acosó a un conductor de camión de 69 años que se había estacionado en la zona de carga de un hotel en el centro de Indianápolis, lo que llevó a una confrontación el sábado temprano fuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo para defenderse.

El ex mariscal de campo de los Jets de Nueva York fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante el altercado, según los registros judiciales presentados el domingo.

Se hizo evidente después de que los investigadores supieron más sobre la condición médica de la víctima que el cargo más grave de delito grave estaba justificado, dijo Mears.

“Esta fue una situación que no necesitaba ocurrir”, dijo el fiscal. “Las acusaciones involucran a un hombre de 38 años involucrándose en un altercado con un hombre de 69 años que sufrió lesiones significativas y muy graves como resultado de ese altercado”.

Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según la declaración jurada inicial firmada por un detective de la policía. El conductor del camión, identificado como P.T., tenía un corte en la mejilla izquierda, se indicó.

Las autoridades no han dicho si el conductor del camión también podría enfrentar cargos, pero Mears señaló que el estado de Indiana “tiene algunas de las leyes de defensa propia más sólidas del país”.

Sánchez tenía programada una audiencia el martes por los cargos menores originales, pero se reprogramó para el 4 de noviembre. Sánchez permanecía hospitalizado y estaba en condición estable el lunes por la mañana.

Uno de los abogados de Sánchez, James Voyles, declinó comentar sobre el caso.

“Este ha sido un momento profundamente angustiante para todos los involucrados. Mark y nuestra familia estamos increíblemente agradecidos por la preocupación, el amor y el apoyo que hemos recibido en los últimos días”, dijo el hermano de Sanchez, Nick, en un comunicado emitido el lunes. “Mark sigue bajo atención médica por las lesiones graves que sufrió y está enfocado en su recuperación mientras el proceso legal continúa. Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a los primeros en responder y al personal médico”.

Sánchez estaba en Indianápolis para la cobertura de la cadena del juego del domingo entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

El fiscal dijo que la policía todavía está recopilando información y tiene varias órdenes de registro pendientes. También dijo que el video de vigilancia capturó el incidente desde múltiples ángulos.

“No me importa quién seas. No me importa a qué te dediques. No me importa dónde vivas”, dijo el jefe de policía. “Si vienes a nuestra ciudad, cometes violencia, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para hacerte responsable”.

Sánchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets y también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.