Detienen a conductora ebria tras choque frontal en puente de Eva Sámano

Llury, de 51 años, perdió el control de su vehículo e invadió el carril contrario: no hubo heridos graves, pero los daños materiales fueron considerables

La responsable fue identificada como Llury, de 51 años, quien manejaba un Dodge Stratus modelo 2004 en dirección de norte a sur. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La responsable fue identificada como Llury, de 51 años, quien manejaba un Dodge Stratus modelo 2004 en dirección de norte a sur. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso choque frontal registrado en el puente vehicular de Eva Sámano, frente a la colonia Manuel Cavazos Lerma, puso en evidencia nuevamente el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol. Afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad, aunque los daños materiales fueron considerables.

El accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando una conductora en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo e invadió el carril contrario. La colisión movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y elementos de Tránsito, quienes acordonaron la zona para atender la situación.

La responsable fue identificada como Llury, de 51 años, quien manejaba un Dodge Stratus modelo 2004 en dirección de norte a sur. Según su versión, una supuesta falla en la dirección hidráulica provocó que terminara frente a frente con un Chevrolet Malibu 2015, conducido por Manuel, de 24 años, que circulaba en sentido opuesto.

El impacto fue de consideración y ambos vehículos quedaron severamente dañados en la parte frontal, obstruyendo parcialmente la vialidad en uno de los puntos más transitados del poniente de la ciudad. Grúas particulares tuvieron que intervenir para liberar el paso.

Aunque ninguno de los conductores sufrió heridas graves, ambos fueron sometidos a pruebas de alcoholemia por parte de las autoridades viales. Los resultados confirmaron que Llury manejaba en completo estado de ebriedad al momento del choque.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de la Dirección de Tránsito para el inicio de los procedimientos legales correspondientes. Mientras tanto, se espera la valuación total de los daños materiales y las sanciones que derivarán de este acto de imprudencia vial.