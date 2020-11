María sale adelante con su propio esfuerzo a los 85 años de edad

NUEVO LAREDO, TAM.- Tiene 85 años de edad, 37 de vivir en Nuevo Laredo y feliz de trabajar todos los días vendiendo sus productos y ganarse la vida.

Ahí fuera de un conocido centro comercial, ubicado en Washington y López De Lara la podemos encontrar y adquirir sus mercancías que con tanto esmero ofrece.

Un ejemplo de vida es doña María Luisa Osorio, quien es originaria de Orizaba, Veracruz, ella nos dice que es comerciante desde que era una “chamaca”.

“Yo tuve tres hijos, la mayor y la más pequeña murieron, solo quedo la de en medio quien vive conmigo, yo llegue a la ciudad cuando ella tenía 13 años de edad, ahora tiene 50, afortunadamente me ha ido muy bien en Nuevo Laredo, me dedico a vender quesos y miel natural”, comentó doña María Luisa.

Estos quesos y la miel natural, se los envían desde Matehuala, San Luis Potosí, a todos sus clientes les gusta mucho lo que ofrece y eso le permite ganarse unos pesos para sobrevivir.

Todos los días durante tres horas, tiene permiso para vender fuera de ese centro comercial, mientras plática se muestra orgullosa de sus clientes que buscan el queso y la miel natural.

“Estos me recuerdan mucho a mis hijos, mis padres y todos mis familiares, pero aun en este día tengo que trabajar, es algo que me da mucha alegría hacerlo y no estar postrada en cama, me distraigo mucho y aunque mi hija me dice que me quede en casa, prefiero venir a hacerlo estoy tan acostumbrada a trabajar que aquí seguiré”, concluyó.

Hermosa actitud de alguien que a sus 85 años de edad, todos los días sale a buscar los medios para sobrevivir, ojala y cuando busquen queso o miel, recuerden a doña María Luisa.