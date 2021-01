Marcha Ortiz primero en el Farmers Insurance Open

SAN DIEGO.- Carlos Ortiz quiere un segundo título en el PGA Tour.

El mexicano finalizó esta tarde como líder en el Farmers Insurance Open, por lo que mañana arrancará en el grupo de privilegio en busca de la segunda victoria de su carrera en la máxima categoría.

El tapatío jugó espectacular al tirar la mejor ronda del día con una tarjeta de 66 golpes (-6), lo que le valió escalar hasta el liderato con un total de 206 golpes (-10), empatado con el estadounidense Patrick Reed, quien nuevamente se vio envuelto en la polémica.

Reed, quien en repetidas ocasiones ha sido captado rompiendo las reglas, repitió la acción luego de que en el hoyo 10 su segundo tiro se fue hacia la izquierda y quedó en el rough alto, sin embargo, el campeón del Masters en el 2018 levantó la pelota y la marcó con tee antes de que llegara el juez, asegurando que se había clavado en el pasto.

Pese a ello, la cámara de televisión captó que la pelota había rebotado antes con lo que no sería posible lo que Reed aseguraba, por lo que pudo dropperarla y con ello salvó el par que lo mantuvo en la contienda.

Esta acción encendió las redes del PGA Tour ante los reclamos al circuito por una nueva trampa del estadounidense. Por lo pronto no se ha dado a conocer si habrá sanción para Reed, lo cual beneficiaría al mexicano Ortiz y podría dejarlo como líder en solitario.

De ganar este domingo, Ortiz se convertiría en el primer multicampeón de la presente temporada.

