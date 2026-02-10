Marca Nuevo Laredo agenda en Tamaulipas

La presidenta municipal destacó que hoy Nuevo Laredo es una ciudad que no sólo participa en las grandes conversaciones, sino que las convoca, al atraer la atención de instancias estatales, nacionales e internacionales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo se consolida como un referente estratégico para Tamaulipas y México, al encabezar una agenda de alta actividad institucional, económica y binacional que colocará a la ciudad en el centro de la agenda pública estatal, y nacional.

Durante los próximos días, la frontera más dinámica del país será sede de encuentros de alto nivel que reflejan su liderazgo, capacidad de convocatoria y peso en la toma de decisiones clave para el desarrollo regional.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció que Nuevo Laredo del 18 al 21 de febrero será sede de tres eventos trascendentes: la Reunión Estatal de Procuradores de Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas, la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026” y el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de México, organizado por la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC).

Comentó que el posicionamiento de Nuevo Laredo no es resultado de la casualidad, sino del trabajo sostenido del Gobierno Municipal a lo largo de los últimos cuatro años, que ha permitido fortalecer la gobernanza, generar confianza institucional y proyectar a la ciudad como un nodo estratégico para el comercio exterior, los negocios y la cooperación binacional.

“Nuevo Laredo vive un momento decisivo; nuestra ciudad ha dejado de ser solo un punto de paso para consolidarse como un referente nacional e internacional; somos una frontera con visión, con capacidad de convocatoria y con liderazgo, que hoy se posiciona como espacio estratégico para el comercio, los negocios y la cooperación binacional.”, expresó.

La presidenta municipal destacó que hoy Nuevo Laredo es una ciudad que no sólo participa en las grandes conversaciones, sino que las convoca, al atraer la atención de instancias estatales, nacionales e internacionales que reconocen su papel clave en la economía del país y en la relación con Estados Unidos.

Como parte de esta agenda, la alcaldesa informó que en Nuevo Laredo el próximo miércoles 18 de febrero la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” sea sede de la Reunión Estatal de Procuradores del Sistema DIF Tamaulipas, encuentro que contará con la presencia de la Procuradora Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, así como del Procurador Estatal del Sistema DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés.

Para el jueves 19 de febrero, Nuevo Laredo será anfitrión de la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026”, un encuentro internacional que reunirá a empresarios, autoridades, academia y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, promover inversiones y consolidar a la región como un hub logístico de talla mundial, reforzando el liderazgo aduanero y comercial que distingue a esta frontera.

Mientras que el viernes 20 de febrero se realizará el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de México, organizado por la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), en este espacio participarán alcaldes fronterizos de todo el país para fortalecer la coordinación intergubernamental e internacional, el diseño de políticas públicas diferenciadas y el intercambio de buenas prácticas para el desarrollo sostenible de la región fronteriza.

“Lo que ocurre en Nuevo Laredo ya no es circunstancial; es el reflejo de un proyecto de ciudad que avanza, que genera confianza y que entiende su papel clave en el desarrollo económico del país y en la relación con el mundo”, afirmó Canturosas Villarreal.

La semana concluirá el sábado 21 de febrero con la tradicional Ceremonia del Abrazo, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Puente Internacional Juárez–Lincoln, un acto simbólico que reafirma los lazos de cooperación, unidad y respeto mutuo entre las comunidades de ambos lados de la frontera.

”Esta próxima semana reafirmamos que estamos en el rumbo correcto, que atravesamos un buen momento y que Nuevo Laredo está listo para seguir jugando un papel protagónico donde se toman decisiones, se construyen acuerdos y se impulsa el futuro”, finalizó la alcaldesa.

Con esta semana de actividades, Nuevo Laredo refrenda su papel como ciudad estratégica del norte del país, una frontera que lidera, convoca y construye acuerdos, y que hoy se posiciona como un actor clave en los espacios donde se definen el rumbo económico, institucional y social de Tamaulipas, de México y de la región fronteriza.