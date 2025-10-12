Mantiene Oficina Fiscal algunas promociones vehiculares: Hernández Reyes

Nuevo Laredo, Tam.– Roque Hernández Reyes, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo, dio a conocer que el pasado 30 de septiembre concluyó el apoyo en descuento que se tenía para conductores de motocicletas.

“Hubo algunos beneficios para todos aquellos que cuenten con una motocicleta y, ante todo lo que fue lo de la licencia de manejar y descuentos en todos sus pagos atrasados, se les incitaba a regularizar su situación; esto concluyó el 30 de septiembre”, precisó Hernández Reyes.

Destacó que actualmente solo queda en materia de rebajas, para todos los propietarios de vehículos del 2010 al 2015, pagar 5,990 pesos en total para regularizar sus adeudos ante la oficina fiscal, beneficio al que solo podrán acceder teniendo licencia de conducir vigente, beneficio que concluye hasta el 31 de diciembre del 2025.

“Pero también tenemos otro beneficio para propietarios de vehículos, que ha estado durante todo el año y sería para quienes tienen un vehículo del 2010 para atrás, quienes pagarían 3,990 pesos únicamente para ya tener en regla esa deuda. Este beneficio también concluye hasta el 31 de diciembre, y cabe hacer mención que para estos beneficios se ocupa tengan su licencia de conducir vigente”, concluyó.