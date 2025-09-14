Mantiene Nuevo Laredo cero casos de niños quemados: Fundación Michou y Mau

Nuevo Laredo, Tam.– Manuelita Gallegos Garza, Delegada de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, dio a conocer que desde el 2024 hasta lo que va de este año 2025, se ha mantenido en cero casos de niños con quemaduras, lo que se traduce de igual manera en cero atenciones por este tipo de accidentes, esto solo en Nuevo Laredo.

“Ahorita afortunadamente tenemos saldo blanco, no hemos registrado alguna tragedia que ponga en peligro la vida de ningún menor. Es sabido que esto se atiende de 0 a 18 años, afortunadamente hemos estado muy tranquilos en la ciudad, creo que se ha dado un cambio muy importante gracias a los medios de comunicación, que siempre han estado enlazados con nosotros y que difunden las medidas de prevención”, comentó Manuelita Gallegos Garza.

Resaltó que tanto en los periodos de vacaciones del 2024, como del presente año, las familias y niños se han manejado muy bien en cuanto a seguir las recomendaciones y prestar atención a sus hijos, ya que se redujo a cero los casos por quemaduras de todo tipo, lo que sin duda habla bien de la atención de padres de familia con sus hijos.

“Ya a partir de este mes es sabido que hay el uso de pirotecnia, tal vez no como en navidad, pero es preciso que desde ya sigan teniendo cuidado y sean precavidos con sus hijos pequeños, y por qué no? también los grandes. Hay pirotecnia muy fuerte, que puede causar daños irreversibles como desprendimiento de miembros o quemaduras muy fuertes, que dejen marcado a su hijo de por vida, por ello la atención y prevención con estos artefactos es precisa”, concluyó.