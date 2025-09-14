Alista CREDE desfile del 16 de Septiembre

Nuevo Laredo, Tam.– El Jefe del CREDE, Profesor César Bolaños Hernández, dio a conocer que el próximo día 16 de septiembre, cuando se celebre el Desfile, será un día inhábil.

Esto por la participación de las escuelas en el tradicional desfile por la Independencia de México.

“De acuerdo al calendario escolar, el 16 de septiembre será inhábil en las escuelas, pero más que nada porque se tendrá la participación del alumnado en el tradicional desfile, en el que precisamente trabajamos en su organización”, comentó Bolaños Hernández.

Para esta actividad, el Jefe del CREDE precisó que ya tienen registradas un promedio de 15 instituciones educativas del nivel básico, para su participación con carros alegóricos y las tablas rítmicas, así como bailables alusivos a las celebraciones patrias.

“Siempre cuidamos que sea realmente mexicano el desfile, que se toquen temas que ilustran, que representen al pueblo de México, y a los héroes que nos han dado patria, que nos dan historia, que nos dan identidad, no solo aquí sino a nivel internacional. Por eso buscamos cuidar esos temas, buscamos hacerlo de la mejor manera para la cultura de los niños y deleite de todas las familias”, precisó.

Para concluir hizo la invitación a toda la ciudadanía, a los padres de familia, para que acudan el próximo 16 de septiembre a la Avenida Guerrero, y puedan apoyar a sus hijos y disfrutar del tradicional desfile.