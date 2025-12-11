Mantiene ciudadanía gran participación en el segundo día de la jornada de vacunación

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Salud Municipal registró nuevamente una importante afluencia durante el segundo día de la jornada de vacunación contra influenza, neumococo y COVID-19, donde habitantes de todas las edades acudieron para fortalecer su salud ante la llegada del invierno. Desde primeras horas de la mañana, la población respondió de manera positiva, reafirmando la confianza en las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno Municipal para proteger a las familias de Nuevo Laredo.

En esta jornada se aplicaron vacunas contra la influenza, esenciales para evitar complicaciones respiratorias en la temporada; dosis contra neumococo, dirigidas a personas a partir de los 50 años; y vacunas contra COVID-19 para reforzar el sistema inmunológico. Además, se ofreció la prueba de antígeno prostático como parte de los servicios de prevención para el cuidado de la salud masculina.

La continuidad de esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno Municipal con la salud pública, acercando servicios gratuitos y oportunos para que la ciudadanía se mantenga protegida durante la época invernal.