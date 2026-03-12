El Dólar
Magic vence a Cavaliers con cierre decisivo de Desmond Bane

Escolta anotó 35 puntos y selló triunfo de Orlando con triple en los segundos finales

Wendell Carter Jr., pívot del Magic de Orlando, y su compañero Paolo Banchero (5), felicitan a Desmond Bane, quien anotó un triple en los últimos instantes del partido del miércoles 11 de marzo de 2026, ante los Cavaliers de Cleveland (AP Foto/John Raoux)
AP

ORLANDO, Florida.- Desmond Bane encestó un triple y dos tiros libres en los últimos 17,4 segundos para coronar una noche de 35 puntos y ayudar el miércoles a que el Magic de Orlando se impusiera 128-122 ante los Cavaliers de Cleveland.

Orlando resistió apenas al final y se apuntó su quinta victoria consecutiva.

Paolo Banchero sumó 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias por el Magic. Tristan da Silva anotó nueve de sus 23 puntos en el cuarto periodo.

James Harden registró 30 unidades y ocho asistencias por Cleveland. Donovan Mitchell añadió 25 puntos, al encestar un triple que acercó a los Cavaliers a dos tantos después de que Orlando ostentó una ventaja de 13 a mitad del cuarto periodo.

Bane respondió con un triple mientras caía fuera de la cancha con 17,4 segundos por jugar, y luego agregó dos tiros libres con ocho segundos restantes.

Tres triples de Keon Ellis, quien terminó con 20 puntos, impulsaron la reacción tardía de los Cavaliers.

Evan Mobley aportó 18 puntos y 13 rebotes por Cleveland. Los Cavs han perdido cinco de nueve compromisos tras ganar siete seguidos.

