Clasifica Tolima a fase de grupos de Libertadores tras remontar a O’Higgins

Equipo colombiano ganó 2-0 en Ibagué y selló la serie con gol de Juan Pablo Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de Juan Pablo Torres a tres minutos del final, Deportes Tolima venció el miércoles 2-0 a O’Higgins y consiguió su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras caer 1-0 en el partido de ida de la tercera fase preliminar realizado la semana pasada, el equipo colombiano le dio vuelta a la serie como local.

Junior Hernández abrió el marcador a los 38 minutos y “Tatay” Torres concretó la remontada a los 87.

“Supimos sufrir y lo ganamos con mucho esfuerzo de todo el equipo”, señaló el lateral tolimense Cristian Arrieta. “Sabemos que ahora será más difícil, pero confiamos en llegar lejos”.

Tolima se unió a Independiente Santa Fe y Junior como los representantes colombianos en el torneo.

En el otro compromiso de la jornada, Sporting Cristal venció 3-2 por penales a Carabobo.

El último clasificado a la fase de grupos de la Libertadores se conocerá este jueves, cuando se defina la llave entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras (1-1 en la ida).

Barcelona obtuvo el primer boleto el martes tras eliminar a Botafogo.

Carabobo, O’Higgins y Botafogo continuarán su participación internacional en la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Tolima se sobrepuso a la derrota encajada la semana anterior en Rancagua, donde jugó con uno menos desde los 37 minutos por la expulsión de Kelvin Flórez.

Tras dominar la posesión de balón desde el comienzo del partido, Tolima — que venía de superar a Deportivo Táchira en la ronda anterior — igualó la eliminatoria con un potente remate del lateral Hernández, que finalizó una buena jugada colectiva de los anfitriones.

En la segunda parte, O’Higgins amenazó con un tiro al palo de Arnaldo Castillo a los 51.

“Fuimos de menos a más, pero se nos escapó en una jugada”, comentó Alan Robledo, zaguero del conjunto chileno. “Fue un ida y vuelta, pero lamentablemente ellos aprovecharon sus ocasiones”.

Tolima estuvo cerca de ampliar la diferencia con ocasiones de Luis Sandoval y Jersson González, que contaron con sendas atajadas del arquero Omar Carabalí.

A los 87 minutos, los anfitriones aprovecharon un saque de esquina en contra para responder con un veloz contragolpe, que condujo Jáder Valencia y concretó Torres a puerta vacía.

En Lima, Sporting Cristal avanzó tras derrotar 3-2 a Carabobo en la tanda de penales, luego de caer por 2-1 en el tiempo regular, lo que igualó el 1-0 conseguido por el equipo peruano en el encuentro de ida.

En la definición desde los 12 metros, Cristal se impuso con los cobros de Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano da Silva. Los tiros de Irven Ávila y Christofer Gonzales fueron detenidos por el arquero Lucas Bruera.

Por Carabobo, solo anotaron Maurice Cova y Matías Núñez. Yohandry Orozco, Leonardo Aponte y Jaime Moreno fallaron sus disparos.

El cuadro venezolano le dio vuelta a la llave transitoriamente con un doblete de Edson Castillo a los minutos 4 y 29.

Cristal reaccionó con la anotación de Maxloren Castro a los 50, que envió la eliminatoria a los penales.