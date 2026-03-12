Empatan Boca y San Lorenzo; hinchada reprueba a Claudio Úbeda

CIUDAD DE MÉXICO.- Boca Juniors no pudo reproducir su gran actuación previa ante Lanús e igualó el miércoles 1-1 con San Lorenzo en La Bombonera, que despidió con silbidos al entrenador Claudio Úbeda.

En un partido por la 10ma. fecha del Torneo Apertura, el “Xeneize” se puso en ventaja a través de Santiago Ascacíbar, a los 55 minutos y el “Ciclón” niveló a los 65, por intermedio de Gregorio Rodríguez. Con la igualdad, ambos clubes siguen en puestos de playoffs en la Zona A.

El anfitrión venía de golear 3-0 la semana pasada a Lanús en La Fortaleza, en su mejor actuación en mucho tiempo. Frente al “Ciclón”, si bien tuvo algunos momentos de buen fútbol, no pudo repetir la superioridad mostrada ante el campeón de la Recopa Sudamericana y sumó su cuarta igualdad consecutiva en territorio propio.

Curiosamente, Úbeda no realizó modificaciones hasta cumplido el tiempo reglamentario, cuando dispuso el ingreso del juvenil Iker Zufiaurre en lugar del paraguayo Adam Bareiro. La gente reprobó el cambio y al final acompañó la salida del entrenador con silbidos y reproches.

“El once inicial estaba sosteniendo bien el partido. Tengo en claro la exigencia del hincha de Boca, queremos revertir la opinión que tiene sobre nosotros”, argumentó Úbeda, quien explicó que había visto cansado a Bareiro.

Con el empate, San Lorenzo mantiene una ventaja de seis victorias en el historial sobre el “Xeneize”, que sólo ha conseguido triunfar en uno de los últimos diez clásicos disputados ante los otros cuatro “grandes” del fútbol argentino.

En la primera etapa, la jugada más clara del anfitrión nació de los pies de Tomás Aranda, quien en los últimos partidos potenció el fútbol de su equipo. El volante creativo de 18 años se sacó de encima a un adversario y centró para que Bareiro hiciera estallar el travesaño.

El otro horizontal también fue protagonista, impidiendo que un cabezazo de Gastón Hernández tras un córner se transformara en ventaja para la visita justo antes del entretiempo.

Boca había mostrado alguna superioridad en esos primeros 45 minutos, pero San Lorenzo se fue al vestuario con el objetivo cumplido: bien cerrado atrás, esperaba sus oportunidades, especialmente con el recurso de la pelota parada.

Apenas iniciado el complemento, el equipo de Damián Ayude tuvo otra ocasión inmejorable, un error de Ayrton Costa que posibilitó una escapada en soledad de Facundo Gulli. Pero el zurdo de 20 años trastabilló y terminó siendo atorado por el arquero Agustín Marchesín.

Y en el mejor momento de la visita, Boca le propinó un duro golpe en el mentón tras una jugada colectiva que culminó en una notable asistencia de Milton Delgado para el zurdazo de Ascacíbar, quien festejó su segundo gol al hilo y el primero en La Bombonera.

San Lorenzo pareció mareado por unos diez minutos, hasta que Mathias De Ritis desbordó y su centro rasante fue impactado en el segundo palo por el recién ingresado Rodríguez para el 1-1.

En la última media hora, no pasó mucho más. El “Ciclón” desaprovechó alguna contra y el “Xeneize” dominó terreno y pelota, infructuosamente.

Una mala noticia para San Lorenzo fueron las lesiones de rodilla sufridas por Ezequiel Cerutti y Hernández, quienes salieron entre lágrimas. En reemplazo de este último se produjo el debut del uruguayo Guzmán Corujo.

En tanto, con la ausencia de Ángel Di María por una sobrecarga en el abductor, Rosario Central rescató un punto en su visita a Argentinos Juniors, que no levanta cabeza tras su eliminación en Copa Libertadores a manos del Barcelona de Guayaquil.

Sellada la igualdad 0-0, el público local despidió con silbidos a su equipo, que se encuentra fuera de puestos de playoffs en la Zona B. El “Canalla” se ubica provisionalmente en el tercer escalón.

Por la misma zona, Gimnasia y Esgrima de La Plata se afirmó en los puestos de clasificación al vencer 2-1 a domicilio a Banfield, con un golazo de Nicolás Barros Schelotto.