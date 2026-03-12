Lic. Jorge Luis Miranda Niño se une a carnita asada familiar en Nuevo Laredo

El presidente de la barra de abogados llegó con todo y los kilos de carne, listo para disfrutar de un día de amigos y familia

Nuevo Laredo, Tam.- En una muestra de cercanía y compromiso con la comunidad, el licenciado Jorge Luis Miranda Niño se unió a una carnita asada familiar y de amigos en Nuevo Laredo, donde compartió un momento de convivencia y cordialidad con aproximadamente veinte personas.

La invitación fue hecha por una familia de la colonia Insurgentes, quienes extendieron la mano al licenciado Miranda Niño para que se uniera a su reunión. Sorprendentemente, el presidente de la barra de abogados aceptó la invitación y llegó con todo y los kilos de carne, listo para disfrutar de un día de amigos y familia.

La carnita asada fue el centro de la reunión, acompañada de salsitas, pico de gallo y un ambiente de alegría y camaradería. El licenciado Miranda Niño se mostró muy contento de compartir este momento con la familia y amigos, y destacó la importancia de la unión y la convivencia en la comunidad.

“Adonde me inviten, yo voy, y no solo a comer de a gratis, también llevo para compartir”, mencionó el licenciado Miranda Niño con una sonrisa, mientras repartía la carne y las salsas entre los asistentes.

La reunión fue un éxito, y los asistentes se despidieron con una sensación de satisfacción y agradecimiento por el tiempo compartido. Sin duda, este tipo de eventos ayudan a fortalecer los lazos entre las personas y a crear un sentido de comunidad.

La carnita asada fue un éxito, y se espera que se repitan este tipo de reuniones en el futuro.