Maestros volverán cuando estén vacunados: SNTE

La profesora Martha Elvia García Monsivaís, secretaria de Organización 01 del SNTE en Nuevo Laredo, explicó que esta decisión no solamente se aplicará para el cuidado de los maestros, sino de los propios alumnos y sus familias.

NUEVO LAREDO, TAM.- Los maestros de educación básica de Tamaulipas no regresarán a las aulas hasta que no estén todos vacunados contra el Covid-19, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ante la insistencia del Gobierno Federal porque ya regresen a clases presenciales.

La profesora Martha Elvia García Monsivaís, secretaria de Organización 01 del SNTE en Nuevo Laredo, explicó que esta decisión no solamente se aplicará para el cuidado de los maestros, sino de los propios alumnos y sus familias.

“A raíz de esta pandemia ocasionada por el Covid-19 y el riesgo que representan estos contagios masivos, los maestros de Tamaulipas no regresarán a clases hasta que no se garantice su seguridad y su salud. Para ello, la postura de nuestro dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas es que hasta que no se vacune en su totalidad a los compañeros maestros se regresará a clases presenciales”, manifestó.

Señaló que los estados que ya han empezado con las clases presenciales, son todos aquellos que ya cuentan con todos sus maestros vacunados.

“En Chiapas ya se inició porque ya se tiene la totalidad de la cobertura de ellos (maestros), por eso empezaron clases, ya las escuelas públicas están iniciando, pero aquí en Tamaulipas la integridad y seguridad tanto de alumnos, como de maestros será hasta que estén todos vacunados. Son arriba de 5 mil maestros los que están frente a grupo y ahora con esta pandemia no han dejado de realizar su labor a distancia”, agregó.

García Monsivaís indicó que a un año de trabajar a distancia, ya se han aplicado diversas estrategias académicas.

“Sabemos que es algo difícil, pero ellos siguen comprometidos, nuestro respeto y reconocimiento para los maestros de México, Tamaulipas y en especial Nuevo Laredo. Y más cuando ellos están haciendo su esfuerzo de enseñar a los alumnos que no cuentan con los medios necesarios van hasta sus casas y aplican estrategias importantes y ellos no se queden en sus casas”, concluyó.