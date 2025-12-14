Luego de 10 años, llegan camiones urbanos nuevos a Nuevo Laredo: delegado de Transporte

Nuevo Laredo, Tam.– El delegado de Transporte Público en Nuevo Laredo, Gilberto Martínez Árcega, confirmó la llegada de 10 nuevas unidades para el servicio en este municipio, como parte de los compromisos establecidos entre los concesionarios y la administración municipal.

Dijo que se trata de un avance importante, después de más de una década sin renovar completamente la flota.

“Teníamos más de 10 años de no tener una unidad completamente nueva circulando, y lo mejor del caso es que sé que traen aire acondicionado. De igual manera se proyecta una unidad más que comenzará a operar en enero. Esta última será construida desde cero, debido a que es un pedido especial y estará destinada a apoyar de manera particular a usuarios que lo requieren”, explicó Martínez Árcega.

Sobre las rutas en las que se integrarán los nuevos vehículos, mencionó que aún no ha sostenido la reunión con el concesionario para definirlo. Sin embargo, adelantó que la propuesta es retirar de circulación las unidades más antiguas e incorporar los nuevos camiones en los corredores de mayor demanda, como son los kilómetros.

En cuanto a un posible incremento en el costo del pasaje, el delegado aclaró que no existe instrucción alguna por parte de Ciudad Victoria, y que el transporte continúa operando con la tarifa actual de 11 pesos, y 8 pesos para el pasaje especial.

Subrayó que, de haber aumento en la tarifa, en cualquier aumento deberá ser informado por la Subsecretaría de Transporte y avalado mediante los procedimientos oficiales.