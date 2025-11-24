Los Cowboys remontan 21 puntos y vencen 24-21 a los Eagles

Dak Prescott (4), de los Cowboys de Dallas, celebra su anotación por acarreo durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 42 yardas cuando el tiempo expiró después de que Dak Prescott remontara a Dallas de un déficit de 21 puntos y los Cowboys vencieran 24-21 a los Eagles de Filadelfia en un emocionante partido lleno de errores el domingo.

Los Cowboys (5-5-1) convirtieron en su tercera oportunidad de desempate del cuarto período para extender la racha ganadora de Prescott en casa contra oponentes de la División Este de la NFC a 19 en su primer juego en el AT&T Stadium desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

Los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles (8-3), todavía están en buena posición para ser los primeros ganadores consecutivos en la NFC Este desde que ganaron cuatro títulos divisionales seguidos de 2001 a 2004, pero la ofensiva volvió a la forma que ha frustrado a A.J. Brown después de que el receptor estrella tuviera un papel importante en la ventaja de 21-0 al inicio del segundo cuarto.

Filadelfia perdió con una ventaja de al menos 21 puntos por primera vez desde 1999, cuando Arizona venció a los Eagles 25-24. Fue la primera victoria para Dallas cuando iba perdiendo por tres touchdowns desde que los Cowboys vencieron a los Rams 34-31 en 2014.

“Me lo han escuchado decir mil veces”, dijo el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. “No puedes ganar el juego en el primer cuarto, segundo, tercero, pero puedes ganar el juego en el cuarto período. Les dije: ‘Crean. Crean en cada uno y crean en el hecho de que encontraremos la manera de hacerlo'”.

Prescott rompió el récord de la franquicia de Tony Romo en yardas por pase, lanzando para 354 yardas y dos touchdowns y también lanzándose sobre la línea de gol en un acarreo de 8 yardas para empatar al inicio del cuarto período. Prescott tiene 34.378 yardas frente a las 34.183 de Romo.

Los Cowboys cometieron todos los errores al principio, incluidas dos penalizaciones para mantener viva la segunda serie de touchdown de Filadelfia y el inicio en falso de Tyler Guyton desde la 1 que llevó a la intercepción de Prescott en la zona de anotación cuando el déficit era de 21 puntos en el segundo cuarto.

Los Eagles tuvieron todos los errores al final, comenzando con el primer balón suelto de la temporada de Saquon Barkley. Después de que Dallas no pudo convertir ese error, Xavier Gipson soltó el balón dentro de la 10 en un regreso de despeje después de atrapar imprudentemente el balón en la 2 de Filadelfia.

Prescott no pudo llevar a Dallas a la zona de anotación con tres intentos desde la 2, el último cuando Schottenheimer optó por el touchdown en lugar del gol de campo y el pase de Prescott a Jake Ferguson se quedó corto de la línea de gol e incompleto.

Odighizuwa le dio a los Cowboys una oportunidad más al capturar a Jalen Hurts en tercera oportunidad con 1 :52 restantes. Los Cowboys pudieron agotar el reloj para preparar el gol de campo ganador después de la recepción de 24 yardas de Prescott a George Pickens, quien tuvo nueve recepciones para 146 yardas y un touchdown.

Brown tuvo cinco recepciones para 67 yardas en el primer cuarto, incluyendo un touchdown de 7 yardas para los primeros puntos, pero no tuvo otra atrapada hasta el cuarto período.