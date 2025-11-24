El Dólar
Suns logran tercera victoria consecutiva tras vencer 111-102 a Spurs

Y frenan racha de triunfos

Dillon Brooks, alero de los Suns de Phoenix, arriba, va por un balón suelto contra Devin Vassell, escolta de los Spurs de San Antonio, abajo, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Phoenix, el domingo 23 de noviembre de 2025. (AP Photo/Darryl Webb)
AP

PHOENIX (AP) — Dillon Brooks anotó 25 puntos, Devin Booker sumó 24 y los Suns de Phoenix ganaron su tercer partido consecutivo la noche del domingo y terminaron con la racha de tres victorias de San Antonio con una victoria de 111-102 sobre los Spurs.

Jugando sin los titulares lesionados Jalen Green, Grayson Allen y Ryan Dunn, Phoenix recibió grandes contribuciones de Jordan Goodwin (15 puntos y diez rebotes) y del pívot Mark Williams. Collin Gillespie añadió 15 puntos.

De’Aaron Fox lideró a San Antonio, jugando sin el lesionado Victor Wembanyama, con 26 puntos. Los Spurs ganaron sus tres partidos anteriores, todos sin Wembanyama, quien estará fuera al menos otra semana debido a una distensión en el gemelo izquierdo.

Devin Vassell tuvo 17 puntos, el reserva Kelton Johnson sumó 14 y Julian Champagnie terminó con 12 puntos y 12 rebotes.

San Antonio también estuvo sin el alero titular Stephon Castle debido a una distensión en el flexor de la cadera izquierda y el novato Dylan Harper, la segunda selección general del draft que sigue fuera con una distensión en el gemelo izquierdo.

Phoenix se recuperó de fallar sus primeros nueve triples para terminar 14 de 38 (36.8%) desde detrás del arco.

