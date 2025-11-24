Ciudad Juárez vence 2-1 a Pachuca para avanzar como octavo a la liguilla de la Liga MX

CIUDAD JUÁREZ, México (AP) — Madson y José Luis Rodríguez marcaron un par de sendos golazos en la primera mitad, para liderar la victoria de Ciudad Juárez 2-1 sobre Pachuca el domingo, y así quedarse con el octavo sitio de la clasificación para la liguilla de la Liga MX.

Madson rompió el cero con un acrobático remate de tijera dentro del área, que mandó a las redes a los 15 minutos.

Rodríguez amplió la ventaja a los 38, con un potente disparo al beneficiarse de un deficiente rechace de la zaga, que dejó inmóvil al arquero Carlos Moreno.

Jhonder Cádiz se unió por los Tuzos a las soberbias definiciones cuando, en el inicio del descuento previo al descanso, se animó a sacar un derechazo cruzado que venció a Sebastián Jurado y pegó en la base del poste antes de meterse a las redes.

La misión de igualar se le complicó a Pachuca cuando quedó con 10 elementos a los 68, después de que el árbitro Óscar García recurrió a la repetición de video para valorar una agresión de Brian García sobre Óscar Estupiñan, en una disputa durante un saque de banda.

Pachuca terminó con nueve elementos luego de sufrir una nueva expulsión de Víctor Guzmán durante el descuento previo al final por un conato de pelea.

La victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez le da a Bravos el derecho de enfrentarse en la fase de cuartos de final de la liguilla al líder Toluca, que comenzará la defensa de su título del Clausura 2025.

Para Pachuca llegó el final de la campaña, en la que fueron perdiendo fuerza y que le costó el puesto al entrenador Jaime Lozano, tras del final de la fase regular.

Con Eduardo Solari en el banquillo, los Tuzos vencieron a media semana a Pumas (3-1) para luchar por el octavo sitio para la liguilla.

El conjunto de Juárez no tuvo una noche plena cuando tuvo que retirar del campo a Madson a los 73 minutos, después que el ariete brasileño recibió un duro impacto con el balón en la cabeza en un tiro libre en el que se alineó como barrera.

Los Bravos también sufrieron una expulsión, que los afectará para la próxima ronda, cuando Jairo Torres fue expulsado al 90+7 por conatos de bronca.

Las series de cuartos de final de la liguilla serán Toluca vs. Ciudad Juárez; Tigres vs. Tijuana; Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Monterrey. Los días de los partidos de ida serán el miércoles y jueves, mientras que las vueltas serán programadas para sábado y domingo próximos. Los horarios están por ser confirmados por la Liga MX.