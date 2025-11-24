El Dólar
Bate de Ohtani de la histórica temporada 2024 se vende por 300,000 dólares en subasta

Con él conectó cinco jonrones

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles en la novena entrada del encuentro ante los Nacionales de Washington el martes 8 de abril del 2025. (AP Foto/Nick Wass)
AP

LAGUNA NIGUEL, California, EE.UU. (AP) — Un bate utilizado por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, para conectar cinco jonrones durante la temporada 2024, cuando se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en batear 50 cuadrangulares y robar 50 bases, se vendió en una subasta por 300.000 dólares.

La segunda bola de jonrón que Ohtani sacó del Dodger Stadium durante su histórica actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de esta temporada se vendió por 270.000.

Los artículos estaban entre los ofrecidos en la venta premier de otoño de SCP Auctions que cerró el sábado.

Las bolas de jonrón conectadas por los Dodgers en el séptimo juego de su victoria en la Serie Mundial sobre los Azulejos de Toronto también se vendieron. El jonrón ganador de Will Smith en la 11ma entrada se vendió por 168.000, mientras que el cuadrangular que empató el juego de Miguel Rojas se vendió por 156.000.

