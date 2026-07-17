Logra Municipio recaudación superior al 33%

Nuevo Laredo, Tam.- El pago del Impuesto Predial en Nuevo Laredo se encuentra con buen ritmo de pago, ya que en este mes de julio, las personas están aprovechando para hacer sus pagos, aprovechando las herramientas que la Dirección de Ingresos y el Cabildo han aprobado.

Reynaldo Garza García, Director de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, comentó que los ciudadanos están acudiendo a pagar a las oficinas, por lo que esta es una buena señal de la voluntad que tienen los ciudadanos para cumplir con el Gobierno.

“Este mes la ciudadanía se ha estado acercando a cumplir con sus obligaciones fiscales, al momento llevamos una recaudación superior al 33% en relación al mismo periodo del ejercicio del 2025, la ciudadanía confía que en cada peso que pague del Impuesto Predial le verán reflejado en Obra Pública”, comentó.

El pago del Impuesto Predial es muy importante, ya que el pago de este incide directamente en las participaciones federales que el Gobierno Municipal tiene, es decir que de cada peso que se da, una parte se va para que se pueda realizar obra pública y se tenga mejor infraestructura en Nuevo Laredo.

Esto se traduce en mejoras para el Municipio de Nuevo Laredo, es decir mejores calles, más alumbrado, parques mejor cuidados y muchos beneficios más que se dan por este concepto.

“Es una fórmula en la que entran los ingresos del Impuesto Predial, los impuestos recaudados por COMAPA tienen participación 39 municipios a nivel nacional, donde en base al nivel de recaudación y a otro tipo de variables que toma en cuenta la federación se reparte dicho monto a los municipios” , explicó.

Nuevo Laredo es el municipio que más participación tiene por parte de esta bolsa, es decir que gracias al apoyo de la gente y que pagan el Impuesto Predial, es que se tiene esta bolsa por parte del Gobierno Municipal, la cual se traduce en beneficio directo para la ciudadanía.

Hasta el momento se tienen recaudados por parte del Gobierno Municipal, arriba de 160 millones de Pesos en este impuesto, por lo que en para este mes, comentó que está muy bien, pero todavía faltan el último trimestre del año, que es cuando se recauda más.

Comentó que la ciudadanía está beneficiándose de los descuentos que el cabildo de Nuevo Laredo ha aprobado, como lo es la quita de recargos al 100%, la cual es una medida que las personas utilizan para lograr un buen descuento en el pago de sus obligaciones fiscales con el Municipio.

Las oficinas de la Dirección de Ingresos, permanecerán abiertas durante estas vacaciones en horario de 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde, en las oficinas ubicadas en Maclovio Herrera y Ocampo, en la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”.