Logra Gobierno de Carmen Lilia Canturosas 98.9% de cumplimiento en ejecución del PMD

Gracias a la integración de 172 programas operativos y presupuestarios que responden a las necesidades de la población

La alcaldesa reiteró su respaldo a la propuesta de remitir el informe al Congreso del Estado e hizo un llamado a votar a favor del punto de acuerdo para continuar trabajar de la mano con la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante la sesión de Cabildo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal respaldó la propuesta de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para la remisión al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas del Primer Informe de Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, documento que refleja el alto nivel de cumplimiento en la implementación de políticas públicas y programas alineados a la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El informe destaca un 98.94% de cumplimiento en las metas planificadas, gracias a la integración de 172 programas operativos y presupuestarios que responden a las necesidades de la población y a las propuestas recogidas en foros y encuestas ciudadanas.

“Este avance demuestra nuestra disposición a escuchar y responder a la ciudadanía, construyendo un Nuevo Laredo donde la planeación estratégica y el cumplimiento de indicadores internacionales marquen el rumbo de nuestro desarrollo”, expresó la presidenta municipal.

Subrayó que estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, lo que garantiza que cada uno de los 172 programas implementados contribuya al bienestar y progreso de Nuevo Laredo.

La Agenda 2030 establece como prioridades poner fin a la pobreza y el hambre, garantizando dignidad e igualdad para todas las personas; proteger los recursos naturales y combatir el cambio climático, asegurando un ambiente digno para las futuras generaciones.

Además de promover una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza; fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas y fortalecer alianzas globales para cumplir estos objetivos.

“Seguimos trabajando con rendición de cuentas y con la confianza ciudadana como pilar, para que cada paso dado sea firme hacia un futuro más justo, equitativo y próspero para todos los neolaredenses”, enfatizó la alcaldesa.

Con esta visión, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de alinear sus políticas con los estándares internacionales de desarrollo sostenible, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad preparada para enfrentar los retos globales con responsabilidad y visión de futuro.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su respaldo a la propuesta de remitir el informe al Congreso del Estado e hizo un llamado a votar a favor del punto de acuerdo para continuar trabajar de la mano con la ciudadanía, asegurando que cada acción implementada sea un paso firme hacia un futuro más próspero, transparente y equitativo para todos los neolaredenses.