Lleva Municipio servicios y apoyos a familias de la Solidaridad

Desde temprana hora las familias acudieron para aprovechar los diferentes servicios disponibles y realizar gestiones en un mismo lugar, fortaleciendo el acercamiento directo entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía. [Agencias]

Desde temprana hora las familias acudieron para aprovechar los diferentes servicios disponibles y realizar gestiones en un mismo lugar, fortaleciendo el acercamiento directo entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia participación de las familias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo una nueva jornada de “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Solidaridad, acercando trámites, servicios, atención ciudadana, brigadas de salud y apoyos a habitantes del sector y zonas cercanas.

La jornada se realizó en el Parque Solidaridad, donde desde temprana hora las familias acudieron para aprovechar los diferentes servicios disponibles y realizar gestiones en un mismo lugar, fortaleciendo el acercamiento directo entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se instalaron módulos de atención para el pago del impuesto predial, presentación de reportes y denuncias, asesorías legales, convenios, expedición de documentos oficiales, incorporación a programas sociales e inscripciones a talleres culturales y deportivos.

En esta actividad estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quien acompañó la entrega de los apoyos alimentarios y refrendó con su presencia el compromiso de continuar acercando beneficios a las familias de los diferentes sectores de la ciudad.

También se brindó atención mediante Audiencia Ciudadana y Lotería de Trámites y Servicios, espacios que permitieron a las y los habitantes acercarse directamente a las autoridades y plantear sus necesidades, recibir orientación y conocer las alternativas disponibles para atender sus solicitudes.

La jornada contó con la participación de dependencias y organismos que se sumaron a esta estrategia para ampliar la atención a las familias, entre ellos el Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado y el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, que ofreció asesoría gratuita a la ciudadanía.

Uno de los puntos que registró una importante participación fue el área destinada a los programas de apoyo social, donde se realizó el registro y entrega de apoyos alimentarios, beneficiando a familias que acudieron a esta jornada. También se contó con el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible”, que permite a las familias acceder a beneficios y descuentos, acercando este tipo de servicios directamente a las colonias.

En materia de salud, las familias tuvieron acceso a consultas de medicina general, nutrición, psicología y salud integral de la mujer, además de los servicios de la Jurisdicción Sanitaria, como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis.

A través de estas jornadas, el Gobierno Municipal mantiene un contacto cercano con las familias, conoce de primera mano sus necesidades y genera espacios en los que la ciudadanía puede encontrar diferentes alternativas de atención en un mismo lugar.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa acercando servicios, atención y apoyos directamente a las colonias de Nuevo Laredo, fortaleciendo un gobierno cercano y trabajando para que las familias tengan cada vez más oportunidades de acceder a los beneficios y servicios públicos.