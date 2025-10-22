El Dólar
Lleva IMJUVE ‘Brigada de Contacto Joven’ a la Prepa Municipal José Vasconcelos

Se brindó atención a más de mil 400 jóvenes con diversos servicios

La próxima brigada se llevará a cabo el martes 28 de octubre en el COBAT 23, donde se espera atender a alrededor de 500 jóvenes con los mismos servicios y programas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), continúa fortaleciendo los lazos con la comunidad estudiantil mediante el programa “Brigada de Contacto Joven”, que en esta ocasión llegó a la Preparatoria Municipal José Vasconcelos, donde se brindó atención a más de mil 400 jóvenes con diversos servicios y programas enfocados en su bienestar, desarrollo y participación activa.

Jesús Espinoza, director del IMJUVE, destacó que estas brigadas no sólo buscan acercar los programas municipales, sino también crear un espacio de diálogo y escucha para las y los jóvenes.

“Lo que hacemos con las brigadas no es solo traer programas, sino también abrir un espacio donde los jóvenes puedan expresarse, resolver dudas y acceder a beneficios directos. Queremos escucharlos y acompañarlos en los temas que más les preocupan, como salud mental, sexualidad, adicciones o proyectos de vida”, señaló Espinoza.

Durante la jornada participaron diversas dependencias municipales y estatales, entre ellas Salud Municipal, Bienestar Animal, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Jurisdicción Sanitaria, IMPACTA, Atención Ciudadana y el DIF Municipal, que ofrecieron servicios de vacunación, orientación vocacional, terapia psicológica y programas de prevención de embarazos no planificados, entre otros.

El director del IMJUVE explicó que previo a cada brigada se realizan conferencias temáticas en las escuelas, donde se abordan temas como acoso, adicciones y salud sexual y reproductiva, con el fin de identificar las inquietudes más comunes de los estudiantes y atenderlas de manera directa durante la jornada.

La próxima brigada se llevará a cabo el martes 28 de octubre en el COBAT 23, donde se espera atender a alrededor de 500 jóvenes con los mismos servicios y programas.

“Buscamos llegar a las áreas más alejadas del centro de la ciudad para que ningún joven se quede sin acceso a estos beneficios. Tal como lo ha instruido nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, queremos estar cerca de la juventud, escucharlos y que ellos mismos puedan proponer ideas y proyectos al Instituto”, agregó Espinoza.

En lo que va del año 2025, el programa Brigada de Contacto Joven ha atendido a más de 13 mil 500 jóvenes, mientras que las campañas permanentes de concientización sobre acoso y salud sexual reproductiva han alcanzado a más de 10 mil 500 estudiantes en secundarias, preparatorias y universidades de la ciudad.

