Lleva Carmen Lilia programa de conectividad móvil gratis a estudiantes de la UT y UPN

Nuevo Laredo se mantiene como el primer municipio de Tamaulipas en poner en marcha un programa municipal de este tipo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo llevó el programa “Conéctate al Futuro” a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UT), donde estudiantes de esta institución y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) recibieron este apoyo de conectividad móvil que busca facilitar sus actividades académicas y contribuir a la economía de sus familias.

Con esta iniciativa, Nuevo Laredo se mantiene como el primer municipio de Tamaulipas en poner en marcha un programa municipal de conectividad móvil dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios, con una meta de hasta 10 mil jóvenes beneficiarios.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la jornada en la UT, donde destacó que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la formación universitaria, por lo que el Gobierno Municipal asumió el costo de los datos móviles de las y los estudiantes beneficiarios.

“Este día no solamente recibimos internet gratuito, recibimos un voto de confianza en nuestro potencial. Presidenta, muchas gracias por creer en la juventud de Nuevo Laredo y por reconocer que invertir en las y los estudiantes significa invertir en el desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad”, expresó.

A través de una tarjeta SIM, las y los beneficiarios reciben 14 gigabytes de navegación mensual, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes sin costo, con el propósito de que cuenten con conectividad para realizar tareas, investigaciones, proyectos y otras actividades relacionadas con sus estudios.

En representación de las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica, Joemi González Mendoza destacó que el apoyo representa un respaldo directo para quienes deben destinar parte de los recursos familiares al pago de internet móvil.

“Nuestra meta es facilitar el acceso completamente gratuito a la red de nuestras juventudes universitarias, porque estamos, porque tenemos una convicción muy profunda. Lo verdaderamente valioso es la magia y el éxito que ustedes alcanzarán con estas herramientas”, señaló la alcaldesa.

El estudiante señaló que contar con conectividad representa una herramienta necesaria para estudiar, investigar, realizar tareas y mantenerse en comunicación con las instituciones educativas, por lo que llamó a sus compañeras y compañeros a aprovechar responsablemente el beneficio para fortalecer su preparación y alcanzar sus objetivos académicos y profesionales.

Durante el evento, Carmen Lilia estuvo acompañada por José Antonio Tovar Lara, rector de la Universidad Tecnológica y Yolanda Villanueva Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional.

Canturosas Villarreal explicó que “Conéctate al Futuro” contempla beneficiar hasta a 10 mil estudiantes universitarios de Nuevo Laredo y reiteró que uno de los objetivos principales es que la falta de datos móviles no represente una limitante para continuar con sus estudios.

“Cuando conectamos hasta 10.000 estudiantes con el conocimiento, también estamos conectando a Nuevo Laredo con su futuro, todo esto generando un ahorro directo en sus bolsillos y apoyando financieramente a sus familias”, afirmó la presidenta municipal.

Canturosas subrayó que el programa busca generar también un ahorro para las familias, al asumir el Gobierno Municipal un gasto que anteriormente representaban los datos móviles para muchos estudiantes.

Con “Conéctate al Futuro”, el Gobierno Municipal amplía sus acciones de apoyo a la comunidad universitaria mediante una herramienta que permite fortalecer el acceso a recursos digitales, respaldar la economía familiar y acompañar a las y los jóvenes durante una etapa fundamental de su formación profesional.