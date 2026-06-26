Lleva Barra de Abogados brigada médica a la colonia El Triunfo

Entre los apoyos brindados destacaron consultas médicas, chequeos de salud, vacunación y cortes de cabello

Nuevo Laredo, Tam.– Con el compromiso de acercar servicios de salud y apoyo social a las familias que más lo necesitan, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, presidida por el Lic. Jorge Miranda Niño, realizó este jueves una brigada médica en la colonia El Triunfo, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera nacional Monterrey–Nuevo Laredo.

La jornada se llevó a cabo por invitación de la señora Karla Pérez, quien convocó a los vecinos de este sector ubicado al oriente-sur de la ciudad para aprovechar los diversos servicios gratuitos ofrecidos durante la brigada.

Entre los apoyos brindados destacaron consultas médicas, chequeos de salud, vacunación y cortes de cabello, beneficiando a decenas de familias de la colonia.

Durante la actividad, el Lic. Gustavo Quintana también participó entregando balones a las niñas y niños del sector, reafirmando su compromiso como impulsor del deporte en Nuevo Laredo y fomentando la práctica de actividades recreativas entre la niñez.

Los habitantes de la colonia expresaron su agradecimiento al Lic. Jorge Miranda Niño y a todo su equipo de trabajo por acercar estos beneficios hasta una comunidad que, aseguraron, pocas veces recibe este tipo de apoyos.

Por su parte, la señora Karla Pérez agradeció la atención brindada y señaló que esta brigada representa un importante respaldo para las familias del kilómetro 18.

“Estamos muy agradecidas por su visita. En esta colonia casi no llegan este tipo de ayudas y esperamos que esta no sea la última ocasión en que nos acompañen”, expresó.

Finalmente, el Lic. Jorge Miranda Niño reiteró su compromiso de continuar llevando brigadas médicas y asistenciales a las colonias que más lo requieren, acompañado por su equipo de trabajo integrado por la señora Julia Delgado y el Lic. Gustavo Quintana.

“Nuestro compromiso es seguir cerca de la ciudadanía y regresar las veces que sean necesarias para atender sus necesidades. Esta no será la única ocasión en que estaremos presentes en la colonia El Triunfo”, concluyó.