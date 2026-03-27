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¡Llegaron los Koyis!

Un gran detalle deportivo en Nuevo Laredo

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- ​En un ambiente de compañerismo y con el deporte como punto de unión, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, y Gustavo Quintana, Director de Quintana FC, recibieron un obsequio muy especial: sus propios Koyis.

​La entrega estuvo a cargo del Profesor Manuel Hernández, Director de FC MAHERVi, quien personalmente hizo llegar este bonito detalle a ambos líderes de la comunidad en Nuevo Laredo.

​Por su parte, el Lic. Miranda agradeció el gesto destacando la importancia de estos vínculos:
​”Gracias al Club FC Mahervi y al profe Manuel Hernández por este obsequio; ya los tenemos luciendo en nuestras oficinas”.

​Sin duda, estas acciones fortalecen lazos entre el ámbito legal, el deportivo y la comunidad. ¡Felicidades a los nuevos dueños de sus Koyis!

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