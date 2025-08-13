Llegarán 75 mil paquetes de útiles escolares a Nuevo Laredo: CREDE

Del 15 al 20 de agosto serán recibidos estos apoyos del Estado, resalta el profesor César Bolaños Hernández

Nuevo Laredo, Tam.– César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, dio a conocer que para el próximo ciclo escolar, el Gobierno del Estado enviará a Nuevo Laredo 75 mil paquetes de útiles escolares, con la finalidad de apoyar la economía familiar.

“Pido que sean conscientes de que los materiales en las escuelas se necesitan, pero que busquen la manera de agotar el último tiempo. Porque nosotros, por medio de los CREDES, distribuiremos más de 75 mil paquetes de útiles escolares que nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, está otorgando a todos los niños de Tamaulipas”, comentó Bolaños Hernández.

Destacó que, sin duda, estas acciones dejan muy en claro el compromiso del gobernador con la educación en Tamaulipas. Por ello la inversión y apoyo a los padres de familia con 75 mil mochilas para Nuevo Laredo, además de paquetes de útiles escolares que serían cinco diferentes paquetes, ya que vienen para preescolar, primaria (dos tipos), secundaria y educación especial.

“Los padres estén seguros que las mochilas con útiles escolares van a llegar a Nuevo Laredo. Nosotros, a partir del 15 al 20 de agosto, recibiremos aquí en Nuevo Laredo todos esos paquetes y los distribuiremos en tiempo y forma a cada uno de los niños de educación básica aquí en esta ciudad”, concluyó.