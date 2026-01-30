El Dólar
Llegará nuevo frente frío a los Dos Laredos

Inicia este viernes y se prolonga hasta el domingo

Para este viernes se espera además un día totalmente nublado. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Con la entrada del frente frío número 32, que recorrerá el norte, noreste y oriente de México, originando chubascos y lluvias fuertes en algunas regiones así como lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, además la masa de aire ártico que lo impulsa, propiciará descenso de temperatura en estados de la Mesa del Norte y el noreste del país.

A nivel local, para los Dos Laredos, específicamente, se espera que durante este viernes se presente una temperatura máxima de 16 grados centígrados y la mínima de 3 grados en la misma escala.

Durante el sábado se espera una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 1 grado en la misma escala.

Mientras que para el domingo, durante el día aumenta la temperatura máxima a 17 grados centígrados y, por la noche, bajará a 1 grado en la misma escala.

Sube termómetro a partir del lunes

Para el lunes 2 de febrero, aumentaría un poco más la temperatura, alcanzando los 21 grados centígrados en la máxima mientras que en la mínima se esperan 9 grados en la misma escala.

