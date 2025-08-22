Llega repavimentación a El Campanario; Carmen Lilia Canturosas entrega obras

Se destinaron más de 10 millones de pesos en estas obras que benefician de manera directa a miles de habitantes del sector

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó una gira de entrega de importantes obras de repavimentación en la colonia El Campanario, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y brindar mayor seguridad a los automovilistas y peatones.

Durante la visita, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su gobierno de transformar las vialidades de la ciudad con infraestructura de calidad y duradera.

En total, se destinaron más de 10 millones de pesos en estas obras que benefician de manera directa a miles de habitantes del sector, quienes ahora cuentan con vialidades más seguras, modernas y resistentes.

“Estamos cumpliendo con hechos el compromiso de dignificar nuestras colonias. Estas vialidades representan calidad de vida para las familias y desarrollo para Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal.

La señora María del Rosario Ramos, habitante de la colonia El Campanario aseguró que la alcaldesa y su gobierno invierten en dicho sector después de ser olvidados por administraciones municipales pasadas.

“Es un honor recibirla en nuestra colonia El Campanario, una colonia que estaba olvidada lejos de la ciudad pero con añoranzas que un gobierno nos hiciera caso en nuestras necesidades. Hoy bajo su liderazgo, las obras en nuestra colonia son una realidad, gracias por iniciar la verdadera transformación en nuestra colonia”, destacó la ciudadana.

Las obras que fueron entregadas son la repavimentación con concreto hidráulico en el Blvd. Río Bravo en dos tramos, el tramo inicial entre la calle Río Piaxtla y Blvd. El Campanario Poniente con una Inversión de 5 millones 60 mil pesos y una superficie de mil 909 metros cuadrados.

El tramo dos de esta repavimentación se ubica entre Blvd. El Campanario Poniente y la calle Piaxtla, ahí se invirtieron 2 millones 841 mil 334 pesos sobre una superficie de mil 68 metros cuadrados.

Otras de las obras inauguradas fueron la repavimentación con carpeta asfáltica en la calle Río Grijalva, entre Río Suchiate y Río Lerma con una inversión de un millón 216 mil 539 pesos, sobre una superficie 529 metros cuadrados y la repavimentación con carpeta asfáltica en la calle Río Carmen entre Río Grijalva y Río Nazas, la inversión fue de un millón 31 mil pesos y una superficie de 474 metros cuadrados.