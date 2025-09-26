Llega primer Consejo Técnico Escolar este viernes

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada último viernes de mes, este 26 de septiembre se llevará a cabo el primer Consejo Técnico Escolar del naciente ciclo académico, donde los maestros se reunirán para trabajar, mientras que los alumnos atienden desde casa tareas y trabajos pendientes.

“Sin duda será un día de mucho trabajo, no es de ‘puente’ ni es de descanso. Por lo que estaremos consolidando el Consejo Técnico como una comunidad de aprendizaje”, precisó César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

De acuerdo al mismo jefe del CREDE, la temática y manera de desarrollar los Consejos Técnicos será la misma de ciclos anteriores, solo se haría una transformación del Consejo Técnico a una Comunidad de Aprendizaje, donde al igual que el ciclo escolar pasado se tratarán diferentes temas para la mejora y aprendizaje del alumnado.

“Tenemos nosotros temas propuestos por la Secretaría de Educación Pública, tenemos por ejemplo: Planeación Didáctica, Programas Analíticos, Trabajos por Proyecto, Programa de Mejora Continua, Evaluación Formativa, Vida Saludable entre otros. Serían algunos de los temas a tratar, al menos en este primer Consejo Técnico”, concluyó.