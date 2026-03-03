El Dólar
Llega Presidencia Cerquita de Ti a la colonia Valles del Paraíso

Este jueves de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar el Gobierno Municipal a las familias neolaredenses y facilitar el acceso directo a trámites y servicios, este jueves 5 de marzo se llevará a cabo el programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Valles del Paraíso.

La jornada se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la calle Avestruz, entre calle Lima y calle Kiwi, donde las y los vecinos podrán realizar diversos trámites municipales, acceder a servicios públicos, recibir atención personalizada y aprovechar brigadas de salud, todo en un mismo espacio.

Durante este Día del Pueblo, distintas dependencias municipales estarán presentes para brindar orientación, resolver solicitudes y atender de manera directa las necesidades de la comunidad, reafirmando el compromiso de llevar un gobierno cercano, eficiente y sensible.

El Gobierno Municipal invita a las familias de Valles del Paraíso y sectores aledaños a participar en esta jornada, diseñada para facilitar gestiones y fortalecer la atención ciudadana.

