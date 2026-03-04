Inicia curso del Programa de Apoyo Integral Educativo y Emocional del Municipio

Nuevo Laredo, Tam.- Con la convicción de que cada niña y cada niño merece aprender en un entorno que comprenda sus emociones, necesidades y procesos de desarrollo, el Gobierno Municipal dio inicio al Programa de Apoyo Integral Educativo y Emocional, beneficiando a 668 alumnas y alumnos inscritos que hoy reciben no sólo apoyo académico, sino acompañamiento cercano y especializado.

Este programa tiene como objetivo ofrecer herramientas y estrategias adecuadas tanto a padres de familia como a niñas y niños en situación de rezago escolar, fortaleciendo los factores académicos, sociales y emocionales. Asimismo, contempla la detección y canalización de estudiantes con desfases madurativos o dificultades del neurodesarrollo, promoviendo la atención oportuna y especializada.

Durante su intervención, el Secretario de Educación, Cultura y Deporte Juan Angel Martínez, destacó la relevancia de este esfuerzo integral.

“Este programa representa una acción concreta para combatir el rezago educativo desde la raíz. No sólo brindamos apoyo académico, sino acompañamiento emocional y orientación a las familias. Nuestra meta es que cada niña y cada niño tenga las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y construir un futuro con bienestar”, expresó el secretario.

El Programa de Apoyo Integral Educativo y Emocional se desarrolla en 12 sedes, distribuidas en turnos matutinos y vespertinos como la Escuela Primaria Fundadores de Nuevo Laredo, Escuela Primaria Rosendo Caballero González, Escuela Primaria Revolución, Escuela Primaria Emiliano Zapata, Escuela Primaria Eduardo Mendoza González, Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil, Escuela Primaria Cuauhtémoc.

Las escuelas sede con turno vespertino son Escuela Primaria Rafael Ramírez, Escuela Primaria Guadalupe González Gutiérrez, Centro Comunitario Villas de San Miguel, Centro Comunitario Nueva Victoria y el Centro Comunitario Campo Real.

La misión del programa es llegar a todos los sectores sociales y brindar apoyo a estudiantes que presentan dificultades educativas o emocionales, así como prevenir la falta de atención temprana en casos de desfase madurativo o trastornos del neurodesarrollo.

Su visión es generar un impacto positivo en la comunidad educativa de Nuevo Laredo mediante una educación de calidad que promueva el bienestar académico, psicológico y de educación especial, fortaleciendo de manera integral el nivel básico de primaria.

El evento contó con la presencia de Leticia Yazmín Meneses Camino, Regidora y Presidenta de la Comisión de Educación; César Bolaños Hernández, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE); Joaquín Medina Ontiveros, Director de Educación Municipal y Deyanira Camarena Capistrán, Directora de la Escuela Primaria Rosendo Caballero.