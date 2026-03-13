Llega Fórmula 1 a China entre innovaciones técnicas y debates entre pilotos

George Russell, de Mercedes, arroja champaña tras ganar el Gran Premio de Australia en Melbourne, el domingo 8 de marzo de 2026 (AP Foto/Scott Barbour)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fórmula 1 llega a China con ánimo de celebrar una enorme cantidad de adelantos, aunque los pilotos debaten cuán significativos son éstos.

De cara al Gran Premio de China y a la primera carrera sprint de la temporada, prevista para el sábado, Max Verstappen afirmó que hay “una jungla ahí fuera” mientras los equipos se adaptan a la nueva forma de competir.

En lugar de acumular horas en un simulador de última generación, Verstappen bromeó al decir que su práctica ahora se centraba en recolectar los hongos que dan velocidad en el videojuego Mario Kart para adaptarse a la nueva dependencia de la F1 respecto de los impulsos eléctricos de potencia.

Ferrari estrena la ‘Macarena’

George Russell es el piloto a batir en Shanghái tras su dominante victoria de la semana anterior en Australia, y Mercedes estará en la pelea por otro 1-2 en China.

El único equipo que estuvo cerca de aguarles la fiesta fue Ferrari, que tiró por la borda sus opciones con un error de estrategia en boxes. Una remontada del séptimo al segundo puesto por parte de Kimi Antonelli, compañero de Russell, mostró cómo Mercedes puede dejar atrás a otros equipos incluso si la salida no es buena.

Todas las miradas estarán puestas en Ferrari en la primera práctica, ya que utilizará un alerón trasero único que gira boca abajo para ganar más velocidad en las rectas.

Bautizado como el “flip-flop” o la “Macarena”, se usó brevemente en las pruebas, se descartó para Australia, y es el tipo de innovación que podría ayudar a que Charles Leclerc y Lewis Hamilton le planten cara a Mercedes. También podría alterar el flujo de aire y perjudicar a los autos que ruedan muy de cerca por detrás.

Cambios en puerta

La FIA, organismo rector de la F1, podría evaluar cómo va la competencia y hacer cambios, potencialmente incluso a tiempo para el Gran Premio de Japón, que está previsto para este mismo mes.

Una queja hasta ahora ha sido la falta de control de los pilotos sobre cuándo entra la potencia eléctrica y cuánta se utiliza.

No pueden impedir que la potencia se despliegue en la conducción típica en línea recta y slóo pueden añadir un impulso extra, lo que en Australia significó que los autos terminaran la vuelta de formación con la batería vacía y sin ritmo al inicio.

Eso “no es muy divertido y además es bastante peligroso”, advirtió Verstappen el jueves.

Un problema relacionado terminó con la carrera del ídolo local Oscar Piastri antes de que empezara en Australia, cuando la potencia extra se activó de forma inesperada y lo lanzó contra las barreras, incluso antes de llegar a la parrilla.

Si la F1 no puede correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que por ahora siguen en el calendario pese a la guerra en Oriente Medio, ello dejaría un hueco de cinco semanas en el calendario, que los equipos podrían aprovechar para afinar cualquier cambio.

Zhou, un impulso para Cadillac

No ha habido un piloto chino en la parrilla desde que Zhou Guanyu dejó Sauber al final de la campaña de 2024, pero sigue siendo una gran celebridad en su país. Como piloto de reserva de Cadillac, podría darle al nuevo equipo un reconocimiento adicional en un mercado clave tras su debut sólido, aunque poco espectacular, en Australia.