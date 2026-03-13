Hombre que atacó una sinagoga de Michigan era un estadounidense naturalizado del Líbano

Agentes policiales resguardan la sinagoga Temple Israel tras un reporte de tiroteo, en el municipio de West Bloomfield, Michigan. (Foto AP/Corey Williams)

WEST BLOOMFIELD, Michigan.- El hombre que embistió con su vehículo una sinagoga de Michigan el jueves fue identificado por las autoridades federales como un estadounidense naturalizado de 41 años nacido en Líbano.

Ayman Mohamad Ghazali fue abatido a tiros por agentes de seguridad después de conducir por un pasillo en la sinagoga Temple Israel en el distrito de West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan, en un vehículo que luego se incendió, indicaron las autoridades.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de familiar inmediato como cónyuge de una persona con ciudadanía estadounidense y se naturalizó en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Jennifer Runyan, la agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit, dijo en una conferencia de prensa el jueves que el FBI encabeza la investigación.

Los investigadores aún no han determinado un motivo.

“Lo que llevó a esta persona a actuar tiene que ser determinado por la investigación ”, dijo el jefe de policía del condado Oakland, Mike Bouchard.

Nadie en la sinagoga resultó herido, indicó Bouchard.

En los minutos posteriores al ataque, se podía ver humo saliendo de la sinagoga. Un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, dijo Bouchard. Y 30 agentes policiales fueron atendidos por inhalación de humo.

El jefe de policía de West Bloomfield, Dale Young, dijo que los agentes de seguridad de Temple “se enfrentaron al individuo y neutralizaron la amenaza”.

El sospechoso fue hallado muerto dentro de su vehículo, señaló Bouchard.

Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico en Temple Israel, estaba de pie en el pasillo donde ocurrió el incidente. Dijo que escuchó un fuerte estruendo, agarró a algunos miembros del personal, corrió a su oficina y cerró la puerta con llave.

“Cuando escuché el choque, supe que era grave”, añadió Cohen.

Indicó que un salón de clases estaba cerca de donde el auto embistió la sinagoga y que, además de los niños, que tenían hasta 4 años, también había más de 30 miembros del personal en la sinagoga.

“Por suerte, hemos tenido muchos simulacros de tirador activo y nuestro personal está preparado para estas situaciones”, comentó.

La rabina Arianna Gordon, de Temple Israel, agradeció al equipo de seguridad, a la policía y a los maestros por sacar a los niños de manera segura y reunirlos con sus padres, y los llamó las “verdaderas estrellas del día ”.

Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos poco después de que las autoridades despejaron el edificio. Otras familias se reunieron en un centro comunitario judío cercano.

Allison Jacobs, cuya hija de 18 meses está inscrita en la guardería de Temple Israel, dijo que recibió un mensaje de una maestra diciendo que los niños estaban bien incluso antes de que ella supiera lo que había pasado.

“No hay palabras. Estaba en completo y absoluto shock” , dijo a la AP. “Esperaba que fuera un reporte falso”.

Jacobs, cuya familia es judía, dijo que trata de no pensar en todo lo que está pasando en el mundo.

“Nunca piensas que esto realmente te va a pasar a ti”, comentó. “Pero sé que es simplemente terrible. Esta mañana estaba de luto por la pérdida de la escuela que fue atacada en Irán”.