Llega a Altamira ayuda enviada por Nuevo Laredo a familias afectadas por lluvias

Son dos tráileres cargados con más de 50 toneladas de víveres, agua y artículos de primera necesidad

Nuevo Laredo, Tam.- Los dos tráileres cargados con más de 50 toneladas de víveres, agua y artículos de primera necesidad enviados desde Nuevo Laredo, arribaron este miércoles al Centro Regional de Protección Civil en Altamira, donde comenzó la distribución hacia las comunidades más afectadas por las recientes lluvias en el centro y sur del país.

El envío forma parte de la jornada de apoyo impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien el pasado lunes supervisó la salida de los camiones tras entregar su donativo, acompañada de funcionarios municipales, cuerpos de auxilio y voluntarios.

Durante la colecta, cientos de familias neolaredenses, asociaciones civiles, organismos empresariales y dependencias de gobierno se sumaron a esta causa solidaria.