Llama INE a aprovechar receso laboral para tramitar la credencial

Nuevo Laredo, Tam.– Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del INE Nuevo Laredo, hace la invitación a la ciudadanía en general para que en este periodo vacacional aprovechen para acudir a realizar el trámite que ocupen en cuanto a la Credencial de Elector se refiere, ya que el módulo permanecerá funcionando en el actual periodo vacacional.

“A diferencia de otros ámbitos del sector público federal, municipal o estatal, el módulo del INE no cierra sus puertas, no se va de vacaciones, no recorta su horario, no suspende sus servicios, porque sabemos de la importancia de la credencial para votar con fotografía, ya que hay casi 20 mil personas que se les va a vencer en diciembre de este año y a varios miles que en el 2024 se les venció, no han renovado”, comentó Moncada Fuentes.

De acuerdo al Consejero Presidente, en este periodo vacacional seguirán teniendo atenciones en horario completo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, dando así oportunidad a todos aquellos que disfruten de vacaciones y tengan pendiente, ya sea recoger su credencial o hacer algún trámite.

Así mismo Moncada Fuentes, precisó que se ha registrado un incremento en cuanto a la asistencia de personas que buscan realizar trámites de sus credenciales para votar, atendiendo un promedio de 300 personas diarias, teniendo capacidad para la atención de 700 ciudadanos por día.