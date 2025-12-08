Llama Américo a seguir construyendo una transformación histórica

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A siete años del inicio de la transformación y luego de asistir al evento que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a seguir construyendo el segundo piso de la transformación que es, dijo, un movimiento sólido, con liderazgo y con la esperanza más viva que nunca.

“Su amigo, el gobernador de Tamaulipas, les exhorta a que hagamos conciencia de nuestro momento. Estamos construyendo una transformación histórica y a cada uno nos corresponde continuar con la construcción del segundo piso de nuestra transformación”, dijo.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, el gobernador se refirió al evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum, ante más de 600 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, hizo un amplio recuento de lo que ha significado para el pueblo de México la nueva era de transformación y lo que ha representado este renacimiento de México.

Villarreal Anaya, enfatizó que la transformación verdadera no sólo es económica y social, también es ética y moral.

Agregó que la presidenta habló también de la guía, el ejemplo y entrega de nuestra historia con sus héroes y heroínas, a quienes honramos en la memoria y en los hechos con nuestra conducta.

“Los principios que nos guían, las enseñanzas, las certezas de que somos parte de un pueblo con grandeza, soberano, un pueblo lleno de esperanza y de futuro”, mencionó.

Durante su mensaje, el gobernador también reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el valioso servicio que brindan en favor de la paz, la seguridad y la transformación actual que se vive en México y Tamaulipas.

Asimismo, se dirigió a Irving Barrios Mojica por la terminación de su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia y le expresó su reconocimiento por sus años de servicio, por el trabajo realizado en el marco de un total respeto institucional, compartiendo objetivos de justicia, de paz y por lograr avances sustantivos en el combate a la impunidad y el establecimiento de un verdadero Estado de derecho.

Por último, exhortó a las y los integrantes de su gabinete presentes en el evento a redoblar el paso, cerrando este 2025 al máximo, con toda la energía y entrega por el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

En la ceremonia acompañaron al gobernador: el general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Julio Vázquez López, representante del sector naval La Pesca; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Carlos Arturo Pancardo, secretario de Seguridad Pública, e Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia.