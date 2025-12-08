Juegos Olímpicos 2028 retrasarán inicio del Abierto Británico

La edición se jugará en agosto por primera vez desde 1893, sin afectar otros majors masculinos

Foto del 20 de julio del 2025, el estadounidense Scottie Scheffler sostiene el trofeo tras ganar el Abierto Británico en el Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte. (AP Foto/Peter Morrison, Archivo)

ST. ANDREWS, Escocia.- El Abierto Británico comenzará dos semanas más tarde en 2028 para evitar un conflicto con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el inicio más tarde del torneo más antiguo del golf su desde 1893.

El Abierto Británico se jugará del 3 al 6 de agosto del 2028 en un campo de links aún por anunciar.

Los Juegos Olímpicos, que regresan a Los Ángeles por tercera vez, se celebrarán del 14 al 30 de julio, coincidiendo con la tradicional fecha de inicio del Abierto. La competencia olímpica más reciente en París en 2024 se celebró del 26 de julio al 11 de agosto, permitiendo que el Abierto mantuviera su lugar tradicional en el calendario.

El Abierto se ha celebrado en julio todos los años desde 1936. La última vez que terminó después de julio fue en 1893 en Prestwick, el año en que Harry Vardon debutó en el Abierto Británico.

Los otros tres majors en el golf masculino no se ven afectados, aunque es probable que la Gira de la PGA tenga que hacer ajustes para el final de su temporada de la FedEx Cup. Actualmente, el tour está considerando un nuevo modelo para 2027 y más allá.

Mientras tanto, la R&A también ha movido el Abierto Británico Femenino al 17-20 de agosto de 2028 —se celebró del 22 al 25 de agosto en 2024 debido a los Juegos Olímpicos de París. El Abierto Británico Senior será del 10 al 13 de agosto, mantiene su lugar una semana después del Abierto Británico.