Líder de Columna Armada, ligada al CDG, confirma sus vínculos con Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tam.- Octavio Leal Moncada alias “El Tarzán”, líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, ligada al Cártel del Golfo –de acuerdo al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González- confirmó los vínculos que lo unen con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“El Tarzán” envió una carta a los integrantes de la Columna Armada, en la que ratifica su abierta participación en la campaña electoral por la gubernatura del estado a favor del Doctor Américo Villarreal Anaya, asegurando que su detención fue por cuestiones políticas, esto después de ser liberado por el actual gobierno estatal.

El pasado 20 de julio, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval González, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la detención de “El Tarzán”, líder de la Columna Armada en Nuevo León, donde se ocultaba.

“Esta detención se hizo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la de Nuevo León, este, es el líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez” que está vinculado al Cártel del Golfo”, dijo el Secretario de la Defensa Nacional, al destacar su captura el pasado 5 de julio en Monterrey, Nuevo León.

“El Tarzán” fue vinculado a proceso días después por su probable participación en el homicidio de dos personas identificadas como Rutilo Talip Narváez y Saib Talip Rivera. Sin embargo, el pasado 29 de noviembre un magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ordenó su liberación inmediata debido a la “falta de elementos” para procesarlo por dicho delito.

De acuerdo con la Boleta de Libertad, la decisión fue tomada por el magistrado de la Sala Regional Victoria del tribunal estatal y ratificada por Santiago Espinoza Camacho, juez primero de primera instancia penal del Primer Distrito Judicial de Tamaulipas.

Las sospechas y controversias por la liberación de su hija, la ex diputada Nohemí Estrella Lea y después la puesta en libertad de Octavio Leal Moncada alias “El Tarzán”, se disiparon con la carta en la que el prófugo de la justicia federal admite la participación de la Columna Armada Pedro J. Méndez, vinculada al Cártel del Golfo, en favor del gobernador Américo Villarreal.

“En el tiempo breve de mi ausencia por encontrarme en prisión acusado de un delito que no cometí; pues mi detención obedeció a nuestra participación en la campaña electoral por la gubernatura del estado a favor del Doctor Américo Villarreal Anaya”, se lee en el primer párrafo de la carta.

Aunque se denomina como un grupo de “autodefensas”, las autoridades federales y militares han confirmado en sus investigaciones sus vínculos con el Cartel del Golfo y su violenta presencia en el municipio de Hidalgo, San Fernando, Villagrán, San Nicolás, Mainero y San Carlos, Tamaulipas. Sumado a esto, en septiembre vio la luz una conversación telefónica en la que Nohemí Estrella Leal -hija del Tarzán- sostiene con su hija Lizbeth Lucero en la que revelaron la cercanía del gobernador con la Columna Armada y con otros grupos criminales.

“Pues a lo mejor este Américo fue más inteligente, dijo ‘no pues sí, para que me den el voto y yo como quiera lo voy a pagar después, nomás con que me den el voto”, se escuchó decir a la hija de Estrella Leal, a lo que ella respondió: “Pero no nada más somos nosotros, mija. Está bien amarrado con varios cárteles, no nomás nosotros. Tiene que cumplir”.