Leticia Hernández del MC recorre la Col. Buenavista

NUEVO LAREDO, TAM.- Un verdadero compromiso con el ciudadano es el que hace diariamente Leticia Hernández, candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo por Movimiento Ciudadano.

Recorriendo las colonias de los diversos sectores, la candidata ha logrado una conexión con los vecinos, con las familias neolaredenses.

“Movimiento Ciudadano es el partido de los ciudadanos libres, nosotras no somos políticas somos ciudadanas. Aquí he vivido toda mi vida y conocemos porque lo sentimos. Ojalá nos puedan dar la oportunidad y verán que no se van arrepentir”, expresó.

La candidata recorrió la colonia Buenavista, junto a parte de los integrantes de su planilla, así como el candidato a la Diputación Federal, Orlando Medina, quienes saludaron y dialogaron sus propuestas con vecinos del sector.

Leticia Hernández, dijo que de ganar la presidencia municipal, regresará a la colonia para una solución a este sector de la población.