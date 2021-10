Le duelen ataques y difamaciones contra su hija Gloria Trevi

MONTERREY.- Gloria Ruiz declaró que nada le duele más a una madre que ataquen y difamen a un hijo, esto luego de que hace unos días Gloria Trevi fue señalada de supuesta evasión fiscal y lavado de dinero.

«Voy a cumplir 75 años y ¿hasta dónde crees que pueden llegar mis fuerzas?, porque estoy luchando desde el 98 con esto», declaró Ruiz al hacer referencia al apoyo incondicional a Trevi desde siempre.

«¿Cuántos años?, ¿cuánto desgaste físico me ha llevado?, menos mal que moral no, ni espiritual tampoco, porque he contado con el apoyo y cariño no sólo de mis hijos, sino de los fans de mi hija que son una extensión de ella».

La mamá de la cantante señaló que los admiradores de Trevi siempre la respaldan.

«Porque nada vale tanto como el amor que le dan a tus hijos, y nada duele más que te los ataquen, que te los difamen, que te los humillen. Eso duele mucho, pero ante eso cuento con el amor de los fans de mi hija y la fuerza de Dios y del Espíritu Santo para seguir adelante».

De acuerdo a la información dada a conocer respecto a la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), también Armando Gómez, esposo de la cantante, está siendo investigado.

Ruiz señaló que los abogados de la cantante ya se encuentran atendiendo la situación.

Trevi ha dicho en redes que está dispuesta a cooperar con las autoridades para cualquier investigación que quieran hacer.

«Ya se está viendo con los abogados, su esposo está al pendiente de eso», expresó Ruiz.

El pasado 21 de septiembre Gloria celebró 17 años de haber recuperado su libertad luego de pasar cuatro años, ocho meses y ocho días en prisión mientras transcurría el proceso legal que enfrentó de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor, un caso del cual fue absuelta.

Otra fecha muy importante para la intérprete regia será el 10 de octubre, cuando recuerda el nacimiento de Ana Dalay, nacida en 1999 en Brasil.